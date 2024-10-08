Внезапные «прилеты» по Харькову: «локационно было чисто» – TLk
Фото: Вадим Беликов
Популярный мониторинговый канал TLk News, предупреждающий харьковчан о вылетах ракет или КАбов, спустя час прокомментировал удары по городу.
«Тип ракеты неизвестен. Локационно было чисто, собственно из-за этого тревоги и не было», — написал канал TLk News.
Автор добавил, что все остальные комментарии следует ожидать от официальных властей.
Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:40. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что по одному из районов города враг ударил ракетой. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» КАБа по производству в Индустриальном районе. На данный момент известно о 16 пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: TLk, КАБ, прилеты, ракета, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Популярный мониторинговый канал TLk News, предупреждающий харьковчан о вылетах ракет или КАбов, спустя час прокомментировал удары по городу.".