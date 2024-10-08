Внезапные «прилеты» по Харькову: «локационно было чисто» – TLk

Популярный мониторинговый канал TLk News, предупреждающий харьковчан о вылетах ракет или КАбов, спустя час прокомментировал удары по городу.

«Тип ракеты неизвестен. Локационно было чисто, собственно из-за этого тревоги и не было», — написал канал TLk News.

Автор добавил, что все остальные комментарии следует ожидать от официальных властей.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:40. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что по одному из районов города враг ударил ракетой. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» КАБа по производству в Индустриальном районе. На данный момент известно о 16 пострадавших.