Раптові «прильоти» по Харкову: «локаційно було чисто» – TLk
Популярний моніторинговий канал TLk News, який попереджає харків’ян про вильоти ракет чи КАбів, через годину прокоментував удари по місту.
«Тип ракети невідомий. Локаційно було чисто, що через це тривоги і не було», – написав канал TLk News.
Він додав, що усі інші коментарі слід очікувати від офіційної влади.
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:40. Згодом мер Ігор Терехов повідомив, що по одному з районів міста ворог ударив ракетою. Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував про “приліт” КАБу по виробництву в Індустріальному районі. Наразі відомо про 16 постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Популярний моніторинговий канал TLk News, який попереджає харків’ян про вильоти ракет чи КАбів, через годину прокоментував удари по місту.".