Раптові «прильоти» по Харкову: «локаційно було чисто» – TLk

Популярний моніторинговий канал TLk News, який попереджає харків’ян про вильоти ракет чи КАбів, через годину прокоментував удари по місту.

«Тип ракети невідомий. Локаційно було чисто, що через це тривоги і не було», – написав канал TLk News.

Він додав, що усі інші коментарі слід очікувати від офіційної влади.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:40. Згодом мер Ігор Терехов повідомив, що по одному з районів міста ворог ударив ракетою. Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував про “приліт” КАБу по виробництву в Індустріальному районі. Наразі відомо про 16 постраждалих.