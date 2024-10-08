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Удар КАБом по Харькову: двое погибших, есть пострадавшие (дополняется)

Происшествия 17:34   08.10.2024
Оксана Якушко
Удар КАБом по Харькову: двое погибших, есть пострадавшие (дополняется) Фото: wikipedia.org

Россияне попали КАБом по густонаселенному району Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 17:34. Оккупанты ударили по открытым территориям в Харькове. Прилетело около четырех КАБов (около 17:00 и 17:30), сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Погибшие – гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились по улице. По меньшей мере, трое получили ранения», — отметил он.

Дополнено в 17:20. Есть информация уже о двух погибших в результате враждебного КАБами по Харькову», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

«По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову есть один погибший», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова. Зафиксированный удар в Киевском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие», – отметил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 17:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне попали КАБом по густонаселенному району Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".