Удар КАБом по Харькову: двое погибших, есть пострадавшие (дополняется)
Россияне попали КАБом по густонаселенному району Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 17:34. Оккупанты ударили по открытым территориям в Харькове. Прилетело около четырех КАБов (около 17:00 и 17:30), сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Погибшие – гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились по улице. По меньшей мере, трое получили ранения», — отметил он.
Дополнено в 17:20. Есть информация уже о двух погибших в результате враждебного КАБами по Харькову», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
«По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову есть один погибший», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова. Зафиксированный удар в Киевском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие», – отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблий, Игорь Терехов, КАБ, Олег Синегубов, погибший, пострадавшие, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 17:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне попали КАБом по густонаселенному району Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".