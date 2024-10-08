Удар КАБом по Харькову: двое погибших, есть пострадавшие (дополняется)

Россияне попали КАБом по густонаселенному району Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 17:34. Оккупанты ударили по открытым территориям в Харькове. Прилетело около четырех КАБов (около 17:00 и 17:30), сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Погибшие – гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились по улице. По меньшей мере, трое получили ранения», — отметил он.

Дополнено в 17:20. Есть информация уже о двух погибших в результате враждебного КАБами по Харькову», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

«По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову есть один погибший», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова. Зафиксированный удар в Киевском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие», – отметил Синегубов.