Удар КАБом по Харкову: двоє загиблих, є постраждалі (доповнюється)

Росіяни поцілили КАБом по густонаселеному району Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 17:34. Окупанти вдарили по відкритих територіях у Харкові. Прилетіло близько чотирьох КАБів (близько 17:00 та 17:30), повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Загиблі – цивільні чоловік і жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували по вулиці. Щонайменше троє отримали поранення”, – зазначив він.

Доповнено о 17:20. “Є інформація вже про двох загиблих внаслідок ворожого КАБами по Харкову”, – заявив мер Харкова Ігор Терехов.

“За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкові є один загиблий”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова. Зафіксований удар у Київському районі. За попередніми даними, є постраждалі», – наголосив Синєгубов.