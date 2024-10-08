Удар КАБом по Харкову: двоє загиблих, є постраждалі (доповнюється)
Росіяни поцілили КАБом по густонаселеному району Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 17:34. Окупанти вдарили по відкритих територіях у Харкові. Прилетіло близько чотирьох КАБів (близько 17:00 та 17:30), повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Загиблі – цивільні чоловік і жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували по вулиці. Щонайменше троє отримали поранення”, – зазначив він.
Доповнено о 17:20. “Є інформація вже про двох загиблих внаслідок ворожого КАБами по Харкову”, – заявив мер Харкова Ігор Терехов.
“За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкові є один загиблий”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова. Зафіксований удар у Київському районі. За попередніми даними, є постраждалі», – наголосив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, загиблий, КАБ, Олег Синегубов, пострадалі, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 17:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни поцілили КАБом по густонаселеному району Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".