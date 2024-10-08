Вибухи чули у Харкові: КАБ вдарив по багатоповерхівці

Близько 17:00 у Харкові пролунали вибухи.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуск КАБ у напрямку Харкова.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про ворожий КАБ над Харковом і закликав жителів бути в укриттях.

Мер Харкова поінфомрував, що, попередньо КАБ вдарив по багатоповерхівці в Київському районі. Деталі уточнюються.