Вибухи чули у Харкові: КАБ вдарив по багатоповерхівці
Близько 17:00 у Харкові пролунали вибухи.
До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуск КАБ у напрямку Харкова.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про ворожий КАБ над Харковом і закликав жителів бути в укриттях.
Мер Харкова поінфомрував, що, попередньо КАБ вдарив по багатоповерхівці в Київському районі. Деталі уточнюються.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 16:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 17:00 у Харкові пролунали вибухи.".