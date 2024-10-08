Взрывы слышны в Харькове: КАБ ударил по многоэтажке

Около 17:00 в Харькове раздались взрывы.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске КАБ в направлении Харькова.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о вражеском КАБе над Харьковом и призвал жителей быть в укрытиях.

Мэр Харькова проинформировал, что, предварительно КАБ ударил по многоэтажке в Киевском районе. Детали уточняются.