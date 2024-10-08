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Взрывы слышны в Харькове: КАБ ударил по многоэтажке

Происшествия 16:57   08.10.2024
Виктория Яковенко
Взрывы слышны в Харькове: КАБ ударил по многоэтажке

Около 17:00 в Харькове раздались взрывы.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске КАБ в направлении Харькова.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о вражеском КАБе над Харьковом и призвал жителей быть в укрытиях.

Мэр Харькова проинформировал, что, предварительно КАБ ударил по многоэтажке в Киевском районе. Детали уточняются.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 16:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:00 в Харькове раздались взрывы.".