Харків втретє за день атакували з повітря: за 15 хвилин – чотири КАБи

У Харкові пролунала ще одна серія вибухів близько 17:15 8 жовтня. Це вже третя атака за день.

Доповнено о 17:40. По Харкову вдарили близько чотирьох КАБів – о 17:00 та 17:15. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удари припали на відкриті території. Внаслідок удару о 17:00 є загиблі. Докладніше.

Перед вибухами, що пролунали о 17:15, Повітряні сили ЗСУ та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник інформували про наближення до міста російських КАБів.

Перед цим вибухи у Харкові пролунали близько 17:00. Мер міста Ігор Терехов повідомив про “приліт”по багатоповерхівці. Відомо вже про двох загиблих.

Вранці у Харкові також було два “прильоти”. Причому дуже загадкових: про загрозу не попередили ані Повітряні сили ЗСУ, ні моніторингові канали. А тип зброї досі встановлюють. Відомо про 28 постраждалих.