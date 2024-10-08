Новини Харкова — головне за 8 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:32

ISW: РФ просунулася у Вовчанську та заявила про захоплення агрегатного заводу

На отриманих геолокаційних кадрах видно, що окупанти просунулися у Вовчанську – їхню присутність помічають у центрі міста. Крім того, за даними російських джерел, РФ знову захопила агрегатний завод. Однак поки що в ISW не можуть знайти цьому підтверджень. Останні кілька днів ворог не полишає спроб просунутися на північний схід від Харкова – атакує поблизу Вовчанська, Тихого та Стариці.

Крім того, російські блогери заявили про успіхи російської армії біля Колісниківки та Кругляківки, що на південному сході від Куп’янська. Водночас, за даними ISW, змін на Куп’янському напрямку немає.

“Російські сили атакували на північний схід від Куп’янська біля Синьківки, на схід від Куп’янська біля Кучерівки, на південний схід від Куп’янська біля Кругляківки, Новоосинового, Степової Новоселівки”, – додали аналітики.

07:05

Вночі над областю літали «шахеди», ворог запускав КАБи, була загроза для Харкова

Тривогу в Харкові та області оголосили о 23:54. Спочатку в Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої авіації, невдовзі – повідомили про пуски КАБ у бік Харкова з Бєлгородщини.

О 00:27 дали відбій. А за півтори години, о 02:01, в область залетіли «шахеди».

О 02:48 БПЛА підлетіли до Харкова, про небезпеку для городян повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

О 03:20 «шахеди» залишили Харківщину. Однак о 04:23 тривогу відновили – знову через активність ворожої авіації на північному сході.

Цього разу обійшлося без пусків авіабомб і вже о 05:20 пролунав відбій.