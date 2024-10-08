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РФ проводить ротацію та поповнює резерви – ситуація на Харківському напрямку

Україна 09:17   08.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ проводить ротацію та поповнює резерви – ситуація на Харківському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Про дії ворога на Харківському напрямку та їхні спроби розвідувати позиції ЗСУ розповіли вранці 8 жовтня у ОТУВ “Харків”.

У районі Глибокого противник провів ротацію особового складу на передових позиціях. Тим часом неподалік Лук’янців росіяни поповнили резерви за допомогою БПЛА, зазначили у ЗСУ.

“У Вовчанську противник проводить активну розвідку за допомогою БПЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони України, відновлює систему зв’язку, здійснює заходи логістичного забезпечення. Поповнює запаси боєприпасів мінометних розрахунків”, – розповіли в ОТУВ “Харків”.

Втрати особового складу РФ за добу: 30 убитих, 75 поранених, двоє військових здалися в полон. Крім того, на Харківському напрямку ЗСУ знищили 57 одиниць озброєння та військової техніки, серед них: сім артсистем, 11 авто, 36 БПЛА. Також ворог втратив 77 укриттів, пункт управління безпілотника, два місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Ворог активізувався: 31 атаку росіян відбили ЗСУ на Харківщині за добу  

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 09:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про дії ворога на Харківському напрямку та їхні спроби розвідувати позиції ЗСУ розповіли вранці 8 жовтня у ОТУВ “Харків”.".