РФ проводит ротацию и пополняет резервы – ситуация на Харьковском направлении
О действиях врага на Харьковском направлении и их попытках разведывать позиции ВСУ рассказали утром 8 октября в ОТГВ «Харьков».
В районе Глубокого противник провел ротацию личного состава на передовых позициях. Тем временем неподалеку Лукьянцов россияне пополнили резервы при помощи БПЛА, отметили в ВСУ.
«В Волчанске противник проводит активную разведку с помощью БПЛА с целью выявления подразделений Сил обороны Украины, восстанавливает систему связи, осуществляет меры логистического обеспечения. Восполнил запасы боеприпасов минометных расчетов», – рассказали в ОТГВ «Харьков».
Потери личного состава РФ за сутки: 30 убитых, 75 раненых, двое военных сдались в плен. Кроме того, на Харьковском направлении ВСУ уничтожили 57 единиц вооружения и военной техники, среди них: семь артсистем, 11 авто, 36 БПЛА. Также враг лишился 77 укрытий, пункта управления беспилотника, двух мест для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: зведення, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление, хроника;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 09:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О действиях врага на Харьковском направлении и их попытках разведывать позиции ВСУ рассказали утром 8 октября в ОТГВ «Харьков».".