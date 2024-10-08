РФ проводит ротацию и пополняет резервы – ситуация на Харьковском направлении

О действиях врага на Харьковском направлении и их попытках разведывать позиции ВСУ рассказали утром 8 октября в ОТГВ «Харьков».

В районе Глубокого противник провел ротацию личного состава на передовых позициях. Тем временем неподалеку Лукьянцов россияне пополнили резервы при помощи БПЛА, отметили в ВСУ.

«В Волчанске противник проводит активную разведку с помощью БПЛА с целью выявления подразделений Сил обороны Украины, восстанавливает систему связи, осуществляет меры логистического обеспечения. Восполнил запасы боеприпасов минометных расчетов», – рассказали в ОТГВ «Харьков».

Потери личного состава РФ за сутки: 30 убитых, 75 раненых, двое военных сдались в плен. Кроме того, на Харьковском направлении ВСУ уничтожили 57 единиц вооружения и военной техники, среди них: семь артсистем, 11 авто, 36 БПЛА. Также враг лишился 77 укрытий, пункта управления беспилотника, двух мест для хранения боеприпасов.