Live
  • Вт 08.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.2
  • EUR 45.22

РФ проводит ротацию и пополняет резервы – ситуация на Харьковском направлении

Украина 09:17   08.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ проводит ротацию и пополняет резервы – ситуация на Харьковском направлении Фото: Генштаб ВСУ

О действиях врага на Харьковском направлении и их попытках разведывать позиции ВСУ рассказали утром 8 октября в ОТГВ «Харьков».

В районе Глубокого противник провел ротацию личного состава на передовых позициях. Тем временем неподалеку Лукьянцов россияне пополнили резервы при помощи БПЛА, отметили в ВСУ.

«В Волчанске противник проводит активную разведку с помощью БПЛА с целью выявления подразделений Сил обороны Украины, восстанавливает систему связи, осуществляет меры логистического обеспечения. Восполнил запасы боеприпасов минометных расчетов», – рассказали в ОТГВ «Харьков».

Потери личного состава РФ за сутки: 30 убитых, 75 раненых, двое военных сдались в плен. Кроме того, на Харьковском направлении ВСУ уничтожили 57 единиц вооружения и военной техники, среди них: семь артсистем, 11 авто, 36 БПЛА. Также враг лишился 77 укрытий, пункта управления беспилотника, двух мест для хранения боеприпасов.

Читайте также: Враг активизировался: 31 атаку россиян отбили ВСУ на Харьковщине за сутки  

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
На Харьков не будут курсировать электрички: какие маршруты отменили и почему
На Харьков не будут курсировать электрички: какие маршруты отменили и почему
07.10.2024, 08:08
Стало известно, когда Харьков и область накроет непогода: ожидают грозу
Стало известно, когда Харьков и область накроет непогода: ожидают грозу
07.10.2024, 13:38
Новости Харькова — главное за 8.10: успехи РФ в Волчанске, 31 бой в области
Новости Харькова — главное за 8.10: успехи РФ в Волчанске, 31 бой в области
08.10.2024, 10:28
Сегодня 8 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 октября: какой праздник и день в истории
08.10.2024, 06:00
Похолодает и пойдет дождь. Какой будет погода 8 октября в Харькове и области
Похолодает и пойдет дождь. Какой будет погода 8 октября в Харькове и области
07.10.2024, 20:25
Терехов рассказал, что пообещал ему в Харькове министр обороны Нидерландов
Терехов рассказал, что пообещал ему в Харькове министр обороны Нидерландов
08.10.2024, 09:01

Новости по теме:

08:54
Разрушено учебное заведение, пострадали двое: РФ ударила КАБом по Купянску
08:51
Семеро раненых и один погибший – результаты вражеских обстрелов Харьковщины
08:35
Пожары на Харьковщине: 73 возгорания выезжали тушить спасатели за сутки
16:38
Генштаб сообщил про восемь атак оккупантов на Харьковщине с начала суток
09:27
Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «РФ проводит ротацию и пополняет резервы – ситуация на Харьковском направлении»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 09:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О действиях врага на Харьковском направлении и их попытках разведывать позиции ВСУ рассказали утром 8 октября в ОТГВ «Харьков».".