Мінні поля знайшли на Харківщині: поруч був аеродром РФ (відео)

На Харківщині продовжується розмінування. Неподалік села, де наразі працюють сапери, знайшли заміновані поля, повідомили у ДСНС України.

«Наразі ми займаємося щодо знімання та знищення інженерного загородження, а саме з мін «ТМ-62». Тут неподалік знаходився ворожий аеродром для гвинтокрилів, тому вони навколо нього все зашивали мінними полями», – розповів сержант служби цивільного захисту Денис Ігнатьєв.

Сапери вже обстежили два поля й зараз працюють на третьому: виявили близько 300 протитанкових мін, і лише за сьогодні знайшли ще п’ять, додали в ДСНС.

Відео: ДСНС України