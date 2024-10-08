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Мінні поля знайшли на Харківщині: поруч був аеродром РФ (відео)

Суспільство 13:40   08.10.2024
Вікторія Яковенко
Мінні поля знайшли на Харківщині: поруч був аеродром РФ (відео) скриншот

На Харківщині продовжується розмінування. Неподалік села, де наразі працюють сапери, знайшли заміновані поля, повідомили у ДСНС України.

«Наразі ми займаємося щодо знімання та знищення інженерного загородження, а саме з мін «ТМ-62». Тут неподалік знаходився ворожий аеродром для гвинтокрилів, тому вони навколо нього все зашивали мінними полями», – розповів сержант служби цивільного захисту Денис Ігнатьєв.

Сапери вже обстежили два поля й зараз працюють на третьому: виявили близько 300 протитанкових мін, і лише за сьогодні знайшли ще п’ять, додали в ДСНС.

Відео: ДСНС України

Читайте також: «Роботи ще на десятки років»: які «пастки» знаходять сапери на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 13:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжується розмінування. Неподалік села, де наразі працюють сапери, знайшли заміновані поля, повідомили у ДСНС України.".