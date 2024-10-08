Минные поля нашли на Харьковщине: рядом был аэродром РФ (видео)
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На Харьковщине продолжается разминирование. Недалеко от села, где сейчас работают саперы, нашли заминированные поля, сообщили в ГСЧС Украины.
«Сейчас мы занимаемся снятием и уничтожением инженерного заграждения, а именно из мин «ТМ-62». Здесь неподалеку находился вражеский аэродром для вертолетов, поэтому они вокруг него все зашивали минными полями», – рассказал сержант службы гражданской защиты Денис Игнатьев.
Саперы уже обследовали два поля и сейчас работают на третьем: обнаружили около 300 противотанковых мин, и только сегодня нашли еще пять, добавили в ГСЧС.
Видео: ГСЧС Украины
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, міни, минные, мины, поля, разминирование, розмінування, саперы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается разминирование. Недалеко от села, где сейчас работают саперы, нашли заминированные поля, сообщили в ГСЧС Украины.".