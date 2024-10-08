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Минные поля нашли на Харьковщине: рядом был аэродром РФ (видео)

Общество 13:40   08.10.2024
Виктория Яковенко
Минные поля нашли на Харьковщине: рядом был аэродром РФ (видео) скриншот

На Харьковщине продолжается разминирование. Недалеко от села, где сейчас работают саперы, нашли заминированные поля, сообщили в ГСЧС Украины.

«Сейчас мы занимаемся снятием и уничтожением инженерного заграждения, а именно из мин «ТМ-62». Здесь неподалеку находился вражеский аэродром для вертолетов, поэтому они вокруг него все зашивали минными полями», – рассказал сержант службы гражданской защиты Денис Игнатьев.

Саперы уже обследовали два поля и сейчас работают на третьем: обнаружили около 300 противотанковых мин, и только сегодня нашли еще пять, добавили в ГСЧС.

Видео: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается разминирование. Недалеко от села, где сейчас работают саперы, нашли заминированные поля, сообщили в ГСЧС Украины.".