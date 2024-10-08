Live
  • Вт 08.10.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 41.2
  • EUR 45.22

Принижував загиблих українських воїнів: харків’янину загрожує 5 років тюрми

Події 10:23   08.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Принижував загиблих українських воїнів: харків’янину загрожує 5 років тюрми

45-річного харків’янина затримали в Києві неподалік власного будинку, розповіли в Нацполіції. Підозрюваний записував на Хрещатику відео, на яких принижував та ображав українців.

“Під час моніторингу соцмереж співробітники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався у бік українського суспільства і принижував військових, у тому числі захисників, які загинули, захищаючи український народ від російського агресора”, – уточнили поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдання чи визнання правомірної збройної агресії РФ проти України. Якщо провину харків’янина доведуть, йому загрожує до п’яти років у в’язниці.

Читайте також: «Зливала» позиції СОУ: підозрюють харків’янку, яка працювала у сфері транспорту

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
07.10.2024, 08:08
Новини Харкова — головне за 8.10: успіхи РФ у Вовчанську, 31 бій в області
Новини Харкова — головне за 8.10: успіхи РФ у Вовчанську, 31 бій в області
08.10.2024, 10:28
Принижував загиблих українських воїнів: харків’янину загрожує 5 років тюрми
Принижував загиблих українських воїнів: харків’янину загрожує 5 років тюрми
08.10.2024, 10:23
Гриби в посуху збирають на Харківщині: де та що знайшли (відео)
Гриби в посуху збирають на Харківщині: де та що знайшли (відео)
08.10.2024, 10:15
ISW: РФ просунулася у Вовчанську та заявила про захоплення агрегатного заводу
ISW: РФ просунулася у Вовчанську та заявила про захоплення агрегатного заводу
08.10.2024, 07:24
Вдень Харківщину накриють сильні вітри: оголосили перший рівень небезпеки
Вдень Харківщину накриють сильні вітри: оголосили перший рівень небезпеки
08.10.2024, 09:56

Новини за темою:

19:35
Смертельна ДТП: зіткнулися комбайн і автівка на Харківщині (фото)
18:22
2 поранених – РФ атакувала БпЛА зупинку транспорту у Купʼянську на Харківщині
18:51
Головлікаря підозрюють у розтраті 700 тис грн під час ремонту лікарні Харкова
21:02
4 загиблих, 6 поранених – наслідки удару КАБів та дрона на Харківщині
08:52
Вранці окупанти скинули КАБ на Харківщину, виникла пожежа – поліція

Ви читали новину: «Принижував загиблих українських воїнів: харків’янину загрожує 5 років тюрми»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 10:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річного харків’янина затримали в Києві неподалік власного будинку, розповіли в Нацполіції. Підозрюваний записував на Хрещатику відео, на яких принижував та ображав українців.".