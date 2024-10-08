Принижував загиблих українських воїнів: харків’янину загрожує 5 років тюрми
45-річного харків’янина затримали в Києві неподалік власного будинку, розповіли в Нацполіції. Підозрюваний записував на Хрещатику відео, на яких принижував та ображав українців.
“Під час моніторингу соцмереж співробітники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався у бік українського суспільства і принижував військових, у тому числі захисників, які загинули, захищаючи український народ від російського агресора”, – уточнили поліцейські.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдання чи визнання правомірної збройної агресії РФ проти України. Якщо провину харків’янина доведуть, йому загрожує до п’яти років у в’язниці.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Нацполиция, подозреваемый, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 10:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річного харків’янина затримали в Києві неподалік власного будинку, розповіли в Нацполіції. Підозрюваний записував на Хрещатику відео, на яких принижував та ображав українців.".