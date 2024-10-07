«Зливала» позиції СОУ: підозрюють харків’янку, яка працює у сфері транспорту
Правоохоронці затримали 44-річну харків’янку, яка, за даними слідства, «зливала» в один із телеграм-каналів локації Сил оборони.
«Насамперед мова йде про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування. Як встановило розслідування, фігуранткою є 44-річна місцева жителька, яка працює у сфері громадського транспорту», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Зазначається, що фігурантка під час виконання службових обов’язків приховано фіксувала час та місця, де перебували військовослужбовці ЗСУ. У режимі онлайн вона готувала текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони.
«Потім зловмисниця публікувала закриті відомості у телеграм-каналі, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ», – додали в СБУ.
Жінку затримали у неї вдома. У неї вилучили мобільний телефон із доказами.
Наразі фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).
Зараз вона – у СІЗО. Якщо її провину докажуть, їй загрожує до 8 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: підозра, СБУ, сливала, СОУ, транспорт, харьковчанка;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 44-річну харків’янку, яка, за даними слідства, «зливала» в один із телеграм-каналів локації Сил оборони.".