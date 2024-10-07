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«Зливала» позиції СОУ: підозрюють харків’янку, яка працює у сфері транспорту

Суспільство 13:00   07.10.2024
Вікторія Яковенко
«Зливала» позиції СОУ: підозрюють харків’янку, яка працює у сфері транспорту Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці затримали 44-річну харків’янку, яка, за даними слідства, «зливала» в один із телеграм-каналів локації Сил оборони.

«Насамперед мова йде про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування. Як встановило розслідування, фігуранткою є 44-річна місцева жителька, яка працює у сфері громадського транспорту», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зазначається, що фігурантка під час виконання службових обов’язків приховано фіксувала час та місця, де перебували військовослужбовці ЗСУ. У режимі онлайн вона готувала текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони.

«Потім зловмисниця публікувала закриті відомості у телеграм-каналі, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ», – додали в СБУ.

Жінку затримали у неї вдома. У неї вилучили мобільний телефон із доказами.

Наразі фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зараз вона – у СІЗО. Якщо її провину докажуть, їй загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 44-річну харків’янку, яка, за даними слідства, «зливала» в один із телеграм-каналів локації Сил оборони.".