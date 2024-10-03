На Харківщині брата і сестру, які працювали на ГРУ, посадили на 15 років

На Харківщину засудили родину зрадників, яка, як з’ясувало слідство, були агентами російського ГРУ.

Засуджені – двоє місцевих жителів – брат і сестра, їх дистанційно завербував у 2023 році кадровий співробітник ГРУ, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«За його вказівкою агенти відстежували маршрути та графік руху залізничних ешелонів Сил оборони. Особливу увагу зловмисники звертали на місця тимчасових зупинок та розвантаження військової техніки і боєприпасів. Розвідувальну інформацію ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі Укрзалізниці, а також для планування диверсій», – додали в СБУ.

Фігурантів затримали у березні цього року. За даними слідства, у поле зору окупантів брат і сестра потрапили через свої антиукраїнські дописи у телеграм-каналах.

«У ході розслідування встановлено, що зловмисники також збирали інформацію про пункти базування українських військ в районах Балаклії та Ізюма», – додали правоохоронці.

Фігурантів суд визнав винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вони проведуть у тюрмі 15 років.