На Харківщині брата і сестру, які працювали на ГРУ, посадили на 15 років
На Харківщину засудили родину зрадників, яка, як з’ясувало слідство, були агентами російського ГРУ.
Засуджені – двоє місцевих жителів – брат і сестра, їх дистанційно завербував у 2023 році кадровий співробітник ГРУ, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
«За його вказівкою агенти відстежували маршрути та графік руху залізничних ешелонів Сил оборони. Особливу увагу зловмисники звертали на місця тимчасових зупинок та розвантаження військової техніки і боєприпасів. Розвідувальну інформацію ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі Укрзалізниці, а також для планування диверсій», – додали в СБУ.
Фігурантів затримали у березні цього року. За даними слідства, у поле зору окупантів брат і сестра потрапили через свої антиукраїнські дописи у телеграм-каналах.
«У ході розслідування встановлено, що зловмисники також збирали інформацію про пункти базування українських військ в районах Балаклії та Ізюма», – додали правоохоронці.
Фігурантів суд визнав винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вони проведуть у тюрмі 15 років.
Читайте також: Мобілізований із Харкова наводив ракети на свою бригаду ЗСУ – СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГРУ, оккупант, посадили, предатели, СБУ, семья, суд, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині брата і сестру, які працювали на ГРУ, посадили на 15 років»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщину засудили родину зрадників, яка, як з’ясувало слідство, були агентами російського ГРУ.".