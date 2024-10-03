Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.71

На Харківщині брата і сестру, які працювали на ГРУ, посадили на 15 років

Суспільство 16:00   03.10.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині брата і сестру, які працювали на ГРУ, посадили на 15 років Фото: Владислав Абдула

На Харківщину засудили родину зрадників, яка, як з’ясувало слідство, були агентами російського ГРУ.

Засуджені – двоє місцевих жителів – брат і сестра, їх дистанційно завербував у 2023 році кадровий співробітник ГРУ, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«За його вказівкою агенти відстежували маршрути та графік руху залізничних ешелонів Сил оборони. Особливу увагу зловмисники звертали на місця тимчасових зупинок та розвантаження військової техніки і боєприпасів. Розвідувальну інформацію ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі Укрзалізниці, а також для планування диверсій», – додали в СБУ.

Фігурантів затримали у березні цього року. За даними слідства, у поле зору окупантів брат і сестра потрапили через свої антиукраїнські дописи у телеграм-каналах.

«У ході розслідування встановлено, що зловмисники також збирали інформацію про пункти базування українських військ в районах Балаклії та Ізюма», – додали правоохоронці.

Фігурантів суд визнав винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вони проведуть у тюрмі 15 років.

Читайте також: Мобілізований із Харкова наводив ракети на свою бригаду ЗСУ – СБУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
03.10.2024, 15:07
На Харківщині брата і сестру, які працювали на ГРУ, посадили на 15 років
На Харківщині брата і сестру, які працювали на ГРУ, посадили на 15 років
03.10.2024, 16:00
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
03.10.2024, 11:54
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
03.10.2024, 11:41
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
02.10.2024, 23:59
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
02.10.2024, 23:57

Новини за темою:

12:54
Допомагав РФ онлайн коригувати удари по Києву: затримали харків’янина (фото)
10:00
У Харкові затримали агента військової розвідки РФ – СБУ
14:43
Брат і сестра на Харківщині працювали на Генштаб РФ і ГРУ – прокуратура
10:00
Харківський залізничник розвідував для ГРУ маршрути переміщення вантажів ЗСУ
12:28
Хотів підірвати залізницю на Харківщині – СБУ затримала агента РФ

Ви читали новину: «На Харківщині брата і сестру, які працювали на ГРУ, посадили на 15 років»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 16:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщину засудили родину зрадників, яка, як з’ясувало слідство, були агентами російського ГРУ.".