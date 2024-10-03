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На Харьковщине брата и сестру, работавших на ГРУ, посадили на 15 лет

Общество 16:00   03.10.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине брата и сестру, работавших на ГРУ, посадили на 15 лет Фото: Владислав Абдула

На Харьковщине приговорили семью предателей, которые, как выяснило следствие, были агентами российского ГРУ.

Осужденные — двое местных жителей — брат и сестра, их дистанционно завербовал в 2023 году кадровый сотрудник ГРУ, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«По его указанию агенты отслеживали маршруты и график движения железнодорожных эшелонов Сил обороны. Особое внимание злоумышленники обращали на места остановок и разгрузки военной техники и боеприпасов. Разведывательную информацию враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по стратегически важной инфраструктуре Укрзалізниці, а также планирования диверсий», — добавили в СБУ.

Фигурантов задержали в марте этого года. По данным следствия, в поле зрения оккупантов брат и сестра попали из-за своих антиукраинских сообщений в Telegram-каналах.

«В ходе расследования установлено, что злоумышленники также собирали информацию о пунктах базирования украинских войск в районах Балаклеи и Изюма», — добавили правоохранители.

Фигурантов суд признал виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они проведут в тюрьме 15 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 16:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине приговорили семью предателей, которые, как выяснило следствие, были агентами российского ГРУ.".