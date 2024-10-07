«Сливала» позиции СОУ: подозревают харьковчанку, работавшую в сфере транспорта

Правоохранители задержали 44-летнюю харьковчанку, которая, по данным следствия, «сливала» в один из Telegram-каналов локации Сил обороны.

«Прежде всего, речь идет о местах сосредоточения и маршрутах движения украинских защитников, а также местах их временного пребывания. Как установило расследование, фигуранткой является 44-летняя местная жительница, работающая в сфере общественного транспорта», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Отмечается, что фигурантка при исполнении служебных обязанностей скрыто фиксировала время и места, где находились военнослужащие ВСУ. В режиме онлайн она готовила текстовые сообщения с указанием локаций Сил обороны.

«Потом злоумышленница публиковала закрытые сведения в Telegram-канале, который российские спецслужбы использовали для сбора разведданных о дислокации подразделений ВСУ», — добавили в СБУ.

Женщину задержали у нее дома. У нее изъяли мобильный телефон с доказательствами.

Сейчас фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Сейчас она – в СИЗО. Если ее вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы.