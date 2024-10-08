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Унижал на видео погибших украинских военных: харьковчанину грозит 5 лет тюрьмы

Происшествия 10:23   08.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Унижал на видео погибших украинских военных: харьковчанину грозит 5 лет тюрьмы

45-летнего харьковчанина задержали в Киеве недалеко от собственного дома, рассказали в Нацполиции. Подозреваемый записывал на Хрещатике видео, на которых унижал и оскорблял украинцев.

«Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал военных, в том числе защитников, погибших, защищая украинский народ от российского агрессора», – уточнили полицейские.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Если вину харьковчанина докажут – ему грозит до пяти лет в тюрьме.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 10:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45-летнего харьковчанина задержали в Киеве недалеко от дома, рассказали в Нацполиции. Подозреваемый записывал на Хрещатике видео, на которых унижал и оскорблял украинцев.".