Унижал на видео погибших украинских военных: харьковчанину грозит 5 лет тюрьмы

45-летнего харьковчанина задержали в Киеве недалеко от собственного дома, рассказали в Нацполиции. Подозреваемый записывал на Хрещатике видео, на которых унижал и оскорблял украинцев.

«Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал военных, в том числе защитников, погибших, защищая украинский народ от российского агрессора», – уточнили полицейские.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Если вину харьковчанина докажут – ему грозит до пяти лет в тюрьме.