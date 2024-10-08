Зруйновано навчальний заклад, постраждали двоє: РФ вдарила КАБом по Куп’янську
У ранковому зведенні 8 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати обстрілу РФ Харківської області.
О 16:21 окупанти випустили на Куп’янськ авіабомбу. КАБ упав на спортивному майданчику на території одного із навчальних закладів міста. Будівлю частково зруйновано, постраждав 35-річний чоловік та 57-річна жінка.
Регулярно протягом дня армія РФ била по Богодухівському району. Вдень мінометним обстрілом росіяни пошкодили приватний будинок та електромережі.
“17:37 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Миронівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га. 17:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 16 приватних будинків та два двоповерхових багатоквартирних будинки. Друге влучання сталося в полі поблизу с. Миронівка”, – написав Синєгубов.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 8 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати обстрілу РФ Харківської області.".