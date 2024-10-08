Зруйновано навчальний заклад, постраждали двоє: РФ вдарила КАБом по Куп’янську

У ранковому зведенні 8 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати обстрілу РФ Харківської області.

О 16:21 окупанти випустили на Куп’янськ авіабомбу. КАБ упав на спортивному майданчику на території одного із навчальних закладів міста. Будівлю частково зруйновано, постраждав 35-річний чоловік та 57-річна жінка.

Регулярно протягом дня армія РФ била по Богодухівському району. Вдень мінометним обстрілом росіяни пошкодили приватний будинок та електромережі.

“17:37 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Миронівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га. 17:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 16 приватних будинків та два двоповерхових багатоквартирних будинки. Друге влучання сталося в полі поблизу с. Миронівка”, – написав Синєгубов.