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Зруйновано навчальний заклад, постраждали двоє: РФ вдарила КАБом по Куп’янську

Події 08:54   08.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зруйновано навчальний заклад, постраждали двоє: РФ вдарила КАБом по Куп’янську Фото: Олег Синєгубов/Telegram

У ранковому зведенні 8 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати обстрілу РФ Харківської області.

О 16:21 окупанти випустили на Куп’янськ авіабомбу. КАБ упав на спортивному майданчику на території одного із навчальних закладів міста. Будівлю частково зруйновано, постраждав 35-річний чоловік та 57-річна жінка.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Регулярно протягом дня армія РФ била по Богодухівському району. Вдень мінометним обстрілом росіяни пошкодили приватний будинок та електромережі.

“17:37 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Миронівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га. 17:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 16 приватних будинків та два двоповерхових багатоквартирних будинки. Друге влучання сталося в полі поблизу с. Миронівка”, – написав Синєгубов.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 8 жовтня: як минула ніч 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Зруйновано навчальний заклад, постраждали двоє: РФ вдарила КАБом по Куп’янську»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 08:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 8 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати обстрілу РФ Харківської області.".