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Харківщина і опалювальний сезон: соцсфера готова на 100%, будинки – на 98%

Суспільство 16:03   08.10.2024
Вікторія Яковенко
Харківщина і опалювальний сезон: соцсфера готова на 100%, будинки – на 98%

Харківська область продовжує готуватися до опалювального сезону. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів у відсотках, наскільки регіон готовий.

«Ми майже на 100% готові до опалювального сезону. Це і соцсфера, медичні заклади, заклади освіти, які наразі працюють. Крім цього, якщо брати по житловому сектору вже майже на 98% ми підготували всю область, включаючи Харків, до опалювального сезону», – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що в області є населені пункти, які майже повністю зруйновані. Навіть є такі села та селища, які з 2022 року не під’єднані до електромереж, адже вони знаходяться в «сірій зоні». Проте там продовжують перебувати люди: подекуди 5 осіб, подекуди 7.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 16:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область продовжує готуватися до опалювального сезону. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів у відсотках, наскільки регіон готовий.".