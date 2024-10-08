Харківщина і опалювальний сезон: соцсфера готова на 100%, будинки – на 98%
Харківська область продовжує готуватися до опалювального сезону. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів у відсотках, наскільки регіон готовий.
«Ми майже на 100% готові до опалювального сезону. Це і соцсфера, медичні заклади, заклади освіти, які наразі працюють. Крім цього, якщо брати по житловому сектору вже майже на 98% ми підготували всю область, включаючи Харків, до опалювального сезону», – сказав Синєгубов.
Він також зазначив, що в області є населені пункти, які майже повністю зруйновані. Навіть є такі села та селища, які з 2022 року не під’єднані до електромереж, адже вони знаходяться в «сірій зоні». Проте там продовжують перебувати люди: подекуди 5 осіб, подекуди 7.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 16:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область продовжує готуватися до опалювального сезону. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів у відсотках, наскільки регіон готовий.".