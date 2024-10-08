Харківщина і опалювальний сезон: соцсфера готова на 100%, будинки – на 98%

Харківська область продовжує готуватися до опалювального сезону. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів у відсотках, наскільки регіон готовий.

«Ми майже на 100% готові до опалювального сезону. Це і соцсфера, медичні заклади, заклади освіти, які наразі працюють. Крім цього, якщо брати по житловому сектору вже майже на 98% ми підготували всю область, включаючи Харків, до опалювального сезону», – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що в області є населені пункти, які майже повністю зруйновані. Навіть є такі села та селища, які з 2022 року не під’єднані до електромереж, адже вони знаходяться в «сірій зоні». Проте там продовжують перебувати люди: подекуди 5 осіб, подекуди 7.