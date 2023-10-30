Обстріл Куп’янська: прокуратура показала наслідки «прильотів» (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці показали наслідки ударів армії РФ по Куп’янську на Харківщині 29 та 30 жовтня.
За даними Харківської обласної прокуратури, вночі 30 жовтня окупанти пошкодили у місті приватні будинки.
29 жовтня внаслідок обстрілу, що був приблизно о 14:45, в населеному пункті горів приватний будинок, додали правоохоронці.
Попередньо, росіяни обстрілювали місто з РСЗВ та артилерії.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки ударів армії РФ по Куп’янську на Харківщині 29 та 30 жовтня.".