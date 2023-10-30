Двоповерховий особняк згорів у Куп’янську після “прильоту” (фото)
Пожежа в Куп’янську через ворожий обстріл почалася вдень 29 жовтня. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів.
Прифронтове місто на Харківщині обстріляли близько 15:00.
“Внаслідок обстрілів на території приватного сектору сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку. Загорілися будинок та гараж на загальній площі близько 500 кв. м. До ліквідації пожежі були залучені 11 чоловік особового складу ДСНС та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп’янська та селища Дворічна”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За попередніми даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.
Читайте також: Зеленський відзначив харківських рятувальників, які прибули першими до села Гроза
Про “приліт” по Куп’янську в етері нацмарафону повідомляв в.о. начальника місцевої РВА Андрій Конашевич. Він зазначив, що останні дві доби перед ударом були відносно спокійними. Проте у трьох прифронтових громадах району триває примусова евакуація місцевих мешканців – сімей із дітьми.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, куп'янск, обстріл, пожар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоповерховий особняк згорів у Куп’янську після “прильоту” (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 07:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа в Куп’янську через ворожий обстріл почалася вдень 29 жовтня. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів".