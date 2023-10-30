Двоповерховий особняк згорів у Куп’янську після “прильоту” (фото)

Пожежа в Куп’янську через ворожий обстріл почалася вдень 29 жовтня. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів.

Прифронтове місто на Харківщині обстріляли близько 15:00.

“Внаслідок обстрілів на території приватного сектору сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку. Загорілися будинок та гараж на загальній площі близько 500 кв. м. До ліквідації пожежі були залучені 11 чоловік особового складу ДСНС та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп’янська та селища Дворічна”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За попередніми даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.

Про “приліт” по Куп’янську в етері нацмарафону повідомляв в.о. начальника місцевої РВА Андрій Конашевич. Він зазначив, що останні дві доби перед ударом були відносно спокійними. Проте у трьох прифронтових громадах району триває примусова евакуація місцевих мешканців – сімей із дітьми.