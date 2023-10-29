Армія РФ сьогодні била артилерією по Куп’янську та Подолах: як іде евакуація

Т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що останні дві доби в Куп’янському районі пройшли відносно спокійно, але вже сьогодні, 29 жовтня, зафіксували два обстріли. При цьому в зоні, де оголошена примусова евакуація, залишається близько 275 дітей.

“Останні дві доби, може, воно якось і незвично звучить, пройшли спокійно, обстрілів майже не було. Сьогодні вже зранку обстріляли населений пункт Подоли, й буквально годину тому з арти окупанти обстріляли місто Куп’янськ. Пошкоджені будинки, постраждалих людей немає. Ситуація залишається напруженою, тому що ми розуміємо, що така відсутність обстрілів може бути оманливою, й ситуація може змінитися буквально за декілька хвилин“, – сказав Канашевич в етері нацмарафону.

Попри постійну смертельну загрозу в трьох громадах Куп’янського району, з яких оголошено примусову евакуацію, залишаються сім’ї з дітьми. За оцінками РВА, дітей близько 275, а всього необхідно евакуювати близько 600 осіб. Нині їх умовляють залишити домівки.

“Координаційний центр при ХОВА займається прозвоном батьків, спілкується, пояснює ситуацію, пояснює, куди будуть виїжджати, які умови будуть надаватися, яка допомога – і таким чином з’ясовують, хто готовий уже їхати, кому потрібно два-три дні, щоб зібратися, а хто категорично, наприклад, не хоче виїжджати. Зараз опрацьовуємо ці списки, завтра збираємося на нараду з керівниками цих громад, ще раз для себе відпрацьовуємо алгоритм наших дій із ювенальною превенцією, поліцією, Службою у справах дітей. І буквально із завтрашнього дня починаємо вже в цьому напрямку працювати“, – пояснив алгоритм Канашевич.

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За його словами, розміщуватимуть евакуйованих мешканців Куп’янського району у двох гуртожитках у Харкові.

“Там створені нормальні умови, кожна родина проживатиме окремо, буде надаватися вся допомога, в тому числі дітям – засоби для дистанційного навчання. Буде психологічна допомога, медична, на початку наші волонтерські групи будуть забезпечувати гарячою їжею, надалі – продуктовими наборами”, – перерахував керівник РВА.