Армия РФ сегодня била артиллерией по Купянску и Подолам: как идет эвакуация

Вр.и.о. начальника Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил, что последние двое суток в Купянском районе прошли относительно спокойно, но уже сегодня, 29 октября, зафиксировали два обстрела. При этом в зоне, где объявлена принудительная эвакуация, остается порядка 275 детей.

«Последние двое суток, может, оно как-то и необычно звучит, прошли спокойно, обстрелов почти не было. Сегодня уже утром обстреляли населенный пункт Подолы, и буквально час назад из арты оккупанты обстреляли город Купянск. Повреждены дома, пострадавших нет. Ситуация остается напряженной, потому что мы понимаем, что такое отсутствие обстрелов может быть обманчивым, и ситуация может измениться буквально через несколько минут», — сказал Канашевич в эфире нацмарафона.

Несмотря на постоянную смертельную угрозу в трех громадах Купянского района, из которых объявлена принудительная эвакуация, остаются семьи с детьми. По оценкам РВА, детей около 275, а всего необходимо эвакуировать около 600 человек. Сейчас их уговаривают покинуть дома.

«Координационный центр при ХОВА занимается прозвоном родителей, общается, объясняет ситуацию, объясняет, куда будут выезжать, какие условия будут предоставляться, какая помощь. И таким образом выясняют, кто готов уже ехать, кому нужно два-три дня, чтобы собраться, а кто категорически, например, не хочет уезжать. Сейчас разрабатываем эти списки, завтра собираемся на совещание с руководителями этих громад, еще раз для себя отрабатываем алгоритм наших действий с ювенальной превенцией, полицией, Службой по делам детей. И буквально с завтрашнего дня начинаем уже в этом направлении работать», — пояснил алгоритм Канашевич.

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По его словам, размещать эвакуированных жителей Купянского района будут в двух общежитиях в Харькове.

«Там созданы нормальные условия. Каждая семья будет проживать отдельно. Будет предоставляться вся помощь, в том числе детям – средства для дистанционного обучения. Будет психологическая помощь, медицинская, в начале наши волонтерские группы будут обеспечивать горячей едой, в дальнейшем – продуктовыми наборами», — перечислил руководитель РВА.