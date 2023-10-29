Зеленський відзначив харківських рятувальників, які прибули першими до Грози
Фото: скріншот
У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський дякував бійцям ДСНС, які працюють у прифронтових областях та регулярно ризикують життям під обстрілами. Поіменно він відзначив і харківських рятувальників.
“Рятувальники, які працюють на Харківщині. Зокрема, 44-та та 54-та державні пожежно-рятувальні частини, чиї працівники серед перших прибули в село Гроза після жахливого удару російських окупантів 5 жовтня. Тоді під час рятувальної операції найбільше відзначились сержант Сергій Горбенко, майстер-сержанти Олексій Кузуб та Дмитро Лагутін, сержант Олександр Сінченко. Я дякую, хлопці, за вашу відданість справі!” – сказав Зеленський.
Читайте також: Удар по пожежній частині на Харківщині: вся техніка виведена з ладу (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: гроза, ГСЧС, Зеленський, спасатели;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зеленський відзначив харківських рятувальників, які прибули першими до Грози»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 20:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський дякував бійцям ДСНС, які працюють у прифронтових областях та регулярно ризикують життям під обстрілами. Поіменно він відзначив і харківських рятувальників".