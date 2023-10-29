Зеленський відзначив харківських рятувальників, які прибули першими до Грози

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський дякував бійцям ДСНС, які працюють у прифронтових областях та регулярно ризикують життям під обстрілами. Поіменно він відзначив і харківських рятувальників.

“Рятувальники, які працюють на Харківщині. Зокрема, 44-та та 54-та державні пожежно-рятувальні частини, чиї працівники серед перших прибули в село Гроза після жахливого удару російських окупантів 5 жовтня. Тоді під час рятувальної операції найбільше відзначились сержант Сергій Горбенко, майстер-сержанти Олексій Кузуб та Дмитро Лагутін, сержант Олександр Сінченко. Я дякую, хлопці, за вашу відданість справі!” – сказав Зеленський.