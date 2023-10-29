Зеленский отметил харьковских спасателей, прибывших первыми в село Гроза

В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский благодарил бойцов ГСЧС, которые работают в прифронтовых областях и регулярно рискуют жизнью под обстрелами. Поименно он отметил и харьковских спасателей.

«Спасатели, работающие в Харьковской области. В частности, 44-я и 54-я государственные пожарно-спасательные части, чьи работники среди первых прибыли в Грозу после ужасного удара российских оккупантов 5 октября. Тогда во время спасательной операции больше всего отличились сержант Сергей Горбенко, мастер-сержанты Алексей Кузуб и Дмитрий Лагутин, сержант Александр Синченко. Я благодарю, ребята, за вашу преданность делу!» — сказал Зеленский.