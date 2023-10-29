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Зеленский отметил харьковских спасателей, прибывших первыми в село Гроза

Общество 20:47   29.10.2023
Оксана Горун
Зеленский отметил харьковских спасателей, прибывших первыми в село Гроза

В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский благодарил бойцов ГСЧС, которые работают в прифронтовых областях и регулярно рискуют жизнью под обстрелами. Поименно он отметил и харьковских спасателей.

«Спасатели, работающие в Харьковской области. В частности, 44-я и 54-я государственные пожарно-спасательные части, чьи работники среди первых прибыли в Грозу после ужасного удара российских оккупантов 5 октября. Тогда во время спасательной операции больше всего отличились сержант Сергей Горбенко, мастер-сержанты Алексей Кузуб и Дмитрий Лагутин, сержант Александр Синченко. Я благодарю, ребята, за вашу преданность делу!» — сказал Зеленский.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 20:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский благодарил бойцов ГСЧС, которые работают в прифронтовых областях и регулярно рискуют жизнью под обстрелами. Поименно он отметил и харьковских спасателей".