Зеленский отметил харьковских спасателей, прибывших первыми в село Гроза
В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский благодарил бойцов ГСЧС, которые работают в прифронтовых областях и регулярно рискуют жизнью под обстрелами. Поименно он отметил и харьковских спасателей.
«Спасатели, работающие в Харьковской области. В частности, 44-я и 54-я государственные пожарно-спасательные части, чьи работники среди первых прибыли в Грозу после ужасного удара российских оккупантов 5 октября. Тогда во время спасательной операции больше всего отличились сержант Сергей Горбенко, мастер-сержанты Алексей Кузуб и Дмитрий Лагутин, сержант Александр Синченко. Я благодарю, ребята, за вашу преданность делу!» — сказал Зеленский.
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- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: гроза, ГСЧС, Зеленский, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 20:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский благодарил бойцов ГСЧС, которые работают в прифронтовых областях и регулярно рискуют жизнью под обстрелами. Поименно он отметил и харьковских спасателей".