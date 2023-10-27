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Удар по пожарной части на Харьковщине: вся техника выведена из строя (видео)

Происшествия 09:29   27.10.2023
Оксана Горун
Удар по пожарной части на Харьковщине: вся техника выведена из строя (видео) Фото: скриншот

Вся пожарная техника, которая находилась в гараже части в Изюме выведена из строя, сообщил в эфире «Суспільне. Спротив» спикер ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

«Значительно повреждена фасадная часть здания, все служебные кабинеты, гараж, где находилась пожарная автотехника. Это в общей сложности 11 пожарных автоцистерн и аварийно-спасательных автомобилей. Все они повреждены, выведены из строя», — сказал Василенко.

Видео из разбитого ударом здания пожарной части опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Василенко отметил, что при возникновении пожаров и других ЧП на территории Изюма будут привлекать технику из соседних населенных пунктов.

«Сейчас вводится резервная техника, потому что необходимо выезжать на все пожары, тушить, спасать людей в городе», — пояснил он.

По словам Василенко, сейчас на месте работают следователи — они определяют тип ракеты, которым нанесли удар по пожарной части. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что это, вероятно, была С-300. Но мэр Изюма Валерий Марченко в эфире сказал, что по пожарной части ударили два «Искандера». По данным Марченко, также повреждены ближайшие частные дома.

«Сейчас наши специалисты смотрят, какие повреждения, будут помогать людям ликвидировать все это», — сказал мэр Изюма.

Спикер ГСЧС сообщил, что после завершения следственных действий спасатели начнут расчищать пожарную часть от разрушенных конструкций и грузить для перемещения на ремонт поврежденную технику.

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Вопрос, звучала ли тревога в момент ракетного удара, по словам Василенко, остается открытым.

«Сейчас на месте работают правоохранители, разбираемся, была ли воздушная тревога или нет. Раздался взрыв – спасатели находились в служебных помещениях, в диспетчерской, а гараже, несли службу, как обычно», — сказал спикер ГСЧС.

Напомним, от ракетного удара по пожарной части в Изюме пострадали восемь спасателей, четверо из них — в больнице в Изюме. Остальные от госпитализации отказались.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 09:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вся пожарная техника, которая находилась в гараже части в Изюме выведена из строя, сообщил в эфире «Суспільне. Спротив» спикер ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко".