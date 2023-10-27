Удар по пожарной части в Изюме: Синегубов сообщил подробности

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по спасателям в Изюме армия РФ била, по предварительным данным, из ЗРК «С-300».

«Этой ночью, около полуночи, враг нанес ракетный удар по г. Изюм. Предварительно, из ЗРК С-300. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Ранены получили восемь человек личного состава, которые находились на дежурстве, четыре из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные – не нуждались в госпитализации», — проинформировал Синегубов.

Ранее об ударе по спасателям сообщили в ГСЧС. Там посчитали произошедшее «поздравлением» от россиян с 200-летием пожарной охраны Харьковской области.

По данным Синегубова, в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Купянского и Изюмского районов Харьковщины. Под ударами были: Двуречная, Кисловка, Берестовое, Куриловка, Боровая, Богуславка и другие населенные пункты. Повреждены частные дома и хозпостройки.