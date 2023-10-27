Удар по пожарной части в Изюме: Синегубов сообщил подробности
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по спасателям в Изюме армия РФ била, по предварительным данным, из ЗРК «С-300».
«Этой ночью, около полуночи, враг нанес ракетный удар по г. Изюм. Предварительно, из ЗРК С-300. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Ранены получили восемь человек личного состава, которые находились на дежурстве, четыре из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные – не нуждались в госпитализации», — проинформировал Синегубов.
Ранее об ударе по спасателям сообщили в ГСЧС. Там посчитали произошедшее «поздравлением» от россиян с 200-летием пожарной охраны Харьковской области.
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По данным Синегубова, в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Купянского и Изюмского районов Харьковщины. Под ударами были: Двуречная, Кисловка, Берестовое, Куриловка, Боровая, Богуславка и другие населенные пункты. Повреждены частные дома и хозпостройки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожарная часть, ракетний удар, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по спасателям в Изюме армия РФ била, по предварительным данным, из ЗРК «С-300»".