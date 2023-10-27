РФ ударила ракетами по пожарной части на Харьковщине: ранены восемь спасателей

Ночью с 26 на 27 октября армия РФ нанесла ракетный удар по Изюму. В этот момент в регионе звучала воздушная тревога, ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

«Сегодня пожарной охране области – 200 лет. Россия «поздравила» в своем стиле», — прокомментировали обстрел в ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, враг нанес ракетный удар по Изюму. Пострадали восемь спасателей, повреждено здание пожарной части и 13 единиц техники.

«Четыре сотрудника находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ГСЧС.