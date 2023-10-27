РФ ударила ракетами по пожарной части на Харьковщине: ранены восемь спасателей
Ночью с 26 на 27 октября армия РФ нанесла ракетный удар по Изюму. В этот момент в регионе звучала воздушная тревога, ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.
«Сегодня пожарной охране области – 200 лет. Россия «поздравила» в своем стиле», — прокомментировали обстрел в ГСЧС Украины.
По данным ГСЧС, враг нанес ракетный удар по Изюму. Пострадали восемь спасателей, повреждено здание пожарной части и 13 единиц техники.
«Четыре сотрудника находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, Изюм, поранені, ракетний удар, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 26 на 27 октября армия РФ нанесла ракетный удар по Изюму. В этот момент в регионе звучала воздушная тревога, ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики".