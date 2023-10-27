РФ ударила ракетою по пожежній частині на Харківщині: поранено 8 рятувальників
Вночі з 26 на 27 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по Ізюму. У цей момент у регіоні лунала повітряна тривога, ПС ЗСУ попереджали про загрозу балістики.
“Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. Росія “привітала” у своєму стилі”, – прокоментували обстріл у ДСНС України.
За даними ДСНС, ворог завдав ракетного удару по Ізюму. Постраждали вісім рятувальників, пошкоджено будівлю пожежної частини та 13 одиниць техніки.
“Чотири співробітники перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу”, – повідомили в ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, ГСЧС, поранені, ракетний удар, спасатели;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 08:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі з 26 на 27 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по Ізюму. У цей момент у регіоні лунала повітряна тривога, ПС ЗСУ попереджали про загрозу балістики".