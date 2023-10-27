РФ ударила ракетою по пожежній частині на Харківщині: поранено 8 рятувальників

Вночі з 26 на 27 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по Ізюму. У цей момент у регіоні лунала повітряна тривога, ПС ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

“Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. Росія “привітала” у своєму стилі”, – прокоментували обстріл у ДСНС України.

За даними ДСНС, ворог завдав ракетного удару по Ізюму. Постраждали вісім рятувальників, пошкоджено будівлю пожежної частини та 13 одиниць техніки.

“Чотири співробітники перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу”, – повідомили в ДСНС.