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РФ ударила ракетою по пожежній частині на Харківщині: поранено 8 рятувальників

Події 08:02   27.10.2023
Оксана Горун
РФ ударила ракетою по пожежній частині на Харківщині: поранено 8 рятувальників

Вночі з 26 на 27 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по Ізюму. У цей момент у регіоні лунала повітряна тривога, ПС ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

“Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. Росія “привітала” у своєму стилі”, – прокоментували обстріл у ДСНС України.

ракетний удар по пожежній частині в Ізюмі вночі 2023 2

За даними ДСНС, ворог завдав ракетного удару по Ізюму. Постраждали вісім рятувальників, пошкоджено будівлю пожежної частини та 13 одиниць техніки.

ракетний удар по пожежній частині в Ізюмі вночі 2023

“Чотири співробітники перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу”, – повідомили в ДСНС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 08:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі з 26 на 27 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по Ізюму. У цей момент у регіоні лунала повітряна тривога, ПС ЗСУ попереджали про загрозу балістики".