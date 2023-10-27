Втрати під Авдіївкою надовго підірвуть наступальні можливості РФ – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про підтверджене супутниковими знімками знищення як мінімум 109 російських броньованих машин та танків під Авдіївкою. За даними Генштабу, втрати ще суттєвіші.

“Втрати важкої російської техніки в районі Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії в довгостроковій перспективі. Представник Таврійської групи військ України полковник Олександр Штупун заявив 26 жовтня, що з 10 жовтня російські війська втратили 5000 осіб убитими та пораненими й 400 одиниць бронетехніки в районі Авдіївки та Мар’їнки (на південний захід від Донецька). Супутникові знімки підтвердили, що в період з 10 по 20 жовтня російські військові втратили в районі Авдіївки не менше 109 бойових машин, переважно бойових броньованих машин і танків”, – поінформували в актуальному зведенні ISW.

За даними Інституту вивчення війни, командування РФ перекинуло на фронт під Авдіївкою додаткові сили, щоб компенсувати суттєві людські втрати та продовжити наступ.

“Однак російському командуванню, швидше за все, буде складно компенсувати втрати російської техніки, особливо бронетехніки. Масштабні втрати та нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення серйозно обмежили можливості Росії вести ефективну механізовану маневрову війну під час наступу російських збройних сил взимку-навесні 2023 року, що сприяло подальшим втратам у безладних механізованих атаках біля Вугледару на Донеччині. Важкі втрати в районі Вугледару, ймовірно, завадили російському командуванню здійснити стійкі механізовані атаки в інших частинах України пізніше під час наступу взимку-навесні 2023 року. Нещодавні втрати російської техніки в районі Авдіївки, схоже, набагато більші, ніж попередні втрати техніки в районі Вугледара”, – зазначили аналітики.

При цьому вони поки не прогнозують, чи втримають високі втрати росіян від наполегливого бажання провести ще одну серію великих механізованих атак під Авдіївкою. Попри мобілізацію російського ВПК, за оцінками аналітиків, його потенціалу недостатньо, щоб компенсувати втрати техніки в Україні.

“Нещодавні втрати російської техніки в районі Авдіївки, ймовірно, призведуть до ще більш явної нестачі російської техніки та затримки будь-якого просування”, – вважають в ISW.