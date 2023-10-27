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Штурми РФ на Куп’янському напрямку безуспішні – Генштаб ЗСУ

Події 07:17   27.10.2023
Оксана Горун
Штурми РФ на Куп’янському напрямку безуспішні – Генштаб ЗСУ

Генштаб у ранковому зведенні повідомив про атаки армії РФ, що продовжуються на Харківщині, а також – обстріли території України.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області” – поінформували в Генштабі.

За даними ГШ, за добу армія РФ завдала одного ракетного та 18 авіаційних ударів, а також здійснила 35 обстрілів з РСЗВ. Також атакували “шахедами”.

На фронті зафіксували майже 70 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу та ще одного – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби противника“, – навели статистику в Генштабі. ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Штурми РФ на Куп’янському напрямку безуспішні – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 07:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні повідомив про атаки армії РФ, що продовжуються на Харківщині, а також – обстріли території України".