Штурми РФ на Куп’янському напрямку безуспішні – Генштаб ЗСУ

Генштаб у ранковому зведенні повідомив про атаки армії РФ, що продовжуються на Харківщині, а також – обстріли території України.

“Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області” – поінформували в Генштабі.

За даними ГШ, за добу армія РФ завдала одного ракетного та 18 авіаційних ударів, а також здійснила 35 обстрілів з РСЗВ. Також атакували “шахедами”.

На фронті зафіксували майже 70 бойових зіткнень.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу та ще одного – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби противника“, – навели статистику в Генштабі. ЗСУ.