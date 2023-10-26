Росіяни не можуть пройти вздовж залізниці, що веде на Куп’янськ – Машовець

Росіяни намагаються вийти до річки Оскіл на відрізку між Куп’янськом та Боровою, але забуксували біля сіл Іванівка та Кислівка, повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Очевидно, що російське командування намагається реалізувати свій план щодо виходу до річки Оскол на відрізку між Куп’янськом та Боровою… Але поки ситуація з цим для нього виглядає, скажімо так, досить двоякою та дискусійною, зазначає Машовець.

«З одного боку, противник просувається в районі села Первомайське, а також у напрямку Ягідне – Іванівка. Але з іншого – важливий напрямок Лиман Перший – Сіньківка, після перших успіхів явно “пригальмував” просування з боку Первомайського. Відбувалося це, здебільшого, у так званій “сірій зоні”, та й з “напрямком” головного удару на Іванівку виникли певні труднощі, через явно несподівану “ескападу” ЗСУ трохи північніше цієї ділянки у напрямку на село Орлянське». , – змалював картину того, що відбувається Машовець.

«На практиці передові підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) противника та лівофлангові підрозділи його 138-й омсбр зі складу 6-ї загальновійськової армії (ОВА) ніяк не можуть просунутися вздовж залізниці, що веде з півночі на Куп’янськ, а також між неї і по річці Оскіл. Лобові атаки з боку села Вільшана, вздовж дороги, яка під лісом веде на село Сіньківка, також з боку села Лиман Перший поки що малокорисні», – пояснив Машовець.

За словами військового аналітика, головні сили 2-ї мотострілецької дивізії (мсд) зі складу 1-ї гв. танкової армії (гв.ТА) у вигляді її 1-го мотострілецького полку (мсп) і частково 15-го мсп, після того, як були введені в бій у напрямку Первомайське – Петропавлівка, були змушені зупинитися. Підрозділи того ж 15-го мсп, а також 26-го танкового полку (тп) росіяни зі складу його 47-ї танкової дивізії (тд, не змогли прорватися через кордон села Іванівка – села Кислівка, хоч і змогли зав’язати бої за обидва населені пункти. Більш того, на північ від цієї дирекції (напрямок на село Орлянське) передові підрозділи ЗСУ самі трохи просунулися вперед і по суті, зайняли досить зручне становище для флангових контратак тієї групи сил та засобів противника, яка зараз намагається прорватися через кордон Іванівка – Кислівка.

На цей час противник має у своєму розпорядженні на цьому напрямі вже зосереджені і розгорнуті (тобто ті, які він може швидко ввести в бій) наступні резервні формування:

– 79-й мсп зі складу 18-ї мсд 11-го армійського корпусу (АК)

– 153 тп зі складу 47 тд 1 гв.ТА

– 245-й мсп

– і до 3-х мотострілецьких полків територіальних військ (мсп ТрВ) – 1483-й, 1438-й та 347-й, які частково задіяні.

На південь (напрямок на селище Борова), противник також намагається активувати, але ймовірно це “допоміжні судоми”, зазначив Машовець.