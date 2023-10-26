Россияне не могут пройти вдоль железной дороги, ведущей на Купянск — Машовец

Россияне пытаются выйти к реке Оскол на отрезке между Купянском и Боровой, но забуксовали возле сел Ивановка и Кисловка, сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Очевидно, что российское командование пытается реализовать свой план относительно выхода к реке Оскол на отрезке между Купянском и Боровой…Но пока ситуация с этим для него выглядит, скажем так, достаточно двоякой и дискуссионной, отмечает Машовец.

«С одной стороны, противник продвигается в районе села Первомайское, а также по направлению Ягодное – Ивановка. Но с другой – важное направление Лиман Первый – Синьковка, после первых успехов явно «притормозил» продвижение со стороны села Первомайское. Происходило это, скорее, по большей части, в так называемой «серой зоне», да и с «направлением» главного удара на Ивановку возникли определенные трудности, из-за явно неожиданной «эскапады» ВСУ чуть севернее этого участка по направлению на село Орлянское», — обрисовал картину происходящего Машовец.

«На практике передовые подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) противника и левофланговые подразделения его 138-й омсбр из состава 6-й общевойсковой армии (ОВА) никак не могут продвинуться вдоль железной дороги, ведущей с севера на Купянск, а также между ней и по реке Оскол. Лобные атаки со стороны села Ольшана, вдоль дороги, которая под лесом ведет на село Синьковка, также со стороны села Лиман Первый пока малополезные», — пояснил Машовец.

По словам военного аналитика, главные силы 2-й мотострелковой дивизии (мсд) из состава 1-й гв. танковой армии (гв.ТА) в виде ее 1-го мотострелкового полка (мсп) и частично 15-го мсп, после того как были введены в бой по направлению Первомайское – Петропавловка, были вынуждены остановиться. Подразделения того же 15-го мсп, а также 26-го танкового полка (тп) россияне из состава его 47-й танковой дивизии (тд, не смогли прорваться через рубеж села Ивановка – села Кисловка, хоть и смогли завязать бои за оба населенных пункта. Более того, к северу от этой дирекции (направление на село Орлянское) передовые подразделения ВСУ сами немного продвинулись вперед и по сути, заняли достаточно удобное положение для фланговых контратак той группы сил и средств противника, которая сейчас пытается прорваться через рубеж Ивановка – Кисловка.

В настоящее время, противник имеет в своем распоряжении на этом направление уже сосредоточенные и развернутые (т.е. те, которые он может быстро ввести в бой) следующие резервные формирования:

— 79-й мсп из состава 18-й мсд 11-го армейского корпуса (АК)

— 153-й тп из состава 47-й тд 1-й гв.ТА

– 245-й мсп

— и до 3-х мотострелковых полков территориальных войск (мсп ТрВ) — 1483-й, 1438-й и 347-й, которые частично задействованы…

Южнее (направление на поселок Боровая), противник также пытается активничать, но вероятно это «вспомогательные судороги»… В частности, несколько суток назад, по направлению на село Новогоровка противник провел несколько атак (вероятно, силами передовых подразделений 252-го мсп 4-й тд).