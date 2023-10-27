Штурмы РФ на Купянском направлении безуспешны — Генштаб ВСУ
Генштаб в утренней сводке сообщил о продолжающихся атаках армии РФ на Харьковщине, а также — обстрелах территории Украины.
«Под артиллерийским огнем оказались более 80 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
По данным ГШ, за сутки армия РФ нанесла один ракетный и 18 авиационных ударов, а также совершила 35 обстрелов из РСЗО. Также атаковали «шахедами».
На фронте зафиксировали почти 70 боевых столкновений.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и еще один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника», — привели статистику в Генштабе ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки, война, генштаб, обстрелы, сводка, штурм;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 07:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке сообщил о продолжающихся атаках армии РФ на Харьковщине, а также — обстрелах территории Украины".