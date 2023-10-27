Потери под Авдеевкой надолго подорвут наступательные возможности РФ — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил о подтвержденном спутниковыми снимками уничтожении как минимум 109 российских бронированных машин и танков под Авдеевкой. По данным Генштаба, потери еще существенней.

«Потери тяжелой российской техники в районе Авдеевки, вероятно, подорвут наступательные возможности России в долгосрочной перспективе. Представитель Таврийской группы войск Украины полковник Александр Штупун заявил 26 октября, что с 10 октября российские войска потеряли 5000 человек убитыми и ранеными и 400 единиц бронетехники в районе Авдеевки и Марьинки (к юго-западу от Донецка). Спутниковые снимки подтвердили, что в период с 10 по 20 октября российские военные потеряли в районе Авдеевки не менее 109 боевых машин, в основном боевых бронированных машин и танков», — проинформировали в актуальной сводке ISW.

По данным Института изучения войны, командование РФ перебросило на фронт под Авдеевкой дополнительные силы, чтобы компенсировать существенные людские потери и продолжить наступление.

«Однако российскому командованию, скорее всего, будет сложно компенсировать потери российской техники, особенно бронетехники. Масштабные потери и нехватка российской техники в первый год полномасштабного вторжения серьезно ограничили возможности России вести эффективную механизированную маневренную войну во время наступления российских вооруженных сил зимой-весной 2023 года, что способствовало дальнейшим потерям в беспорядочных механизированных атаках возле Угледара в Донецкой области. Тяжелые потери в районе Угледара, вероятно, помешали российскому командованию предпринять устойчивые механизированные атаки в других частях Украины позднее в ходе наступления зимой-весной 2023 года. Недавние потери российской техники в районе Авдеевки, похоже, намного больше, чем предыдущие потери техники в районе Угледара», — отметили аналитики.

При этом они пока не прогнозируют, удержат ли высокие потери россиян от упорного желания провести еще одну серию крупных механизированных атак под Авдеевкой. Несмотря на мобилизацию российского ВПК, по оценкам аналитиков, его потенциала недостаточно, чтобы компенсировать потери техники в Украине.

«Недавние потери российской техники в районе Авдеевки, вероятно, приведут к еще более явной нехватке российской техники и задержке любого продвижения», — считают в ISW.