Удар по пожежній частині в Ізюмі: Синєгубов повідомив подробиці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що по рятувальниках в Ізюмі армія РФ била, за попередніми даними, із ЗРК “С-300”.

“Цієї ночі, близько опівночі, ворог завдав ракетного удару по м. Ізюм. Попередньо, з ЗРК С-300. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Зазнали поранень вісім осіб особового складу, які знаходились на чергуванні, чотири з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Решта – не потребували госпіталізації”, – поінформував Синєгубов.

Раніше про удар по рятувальниках повідомили в ДСНС. Там дійшли висновку, що це “вітання” від росіян із 200-річчям пожежної охорони Харківської області.

За даними Синєгубова, протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини. Під ударами були: Дворічна, Кислівка, Берестове, Курилівка, Борова, Богуславка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.