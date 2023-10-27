РФ могла перекинуть войска с Купянского направления под Авдеевку — военный

Не факт, что все 100 тысяч военных РФ, которых ранее зафиксировала разведка на Купянском направлении, до сих пор там. Такое предположение озвучил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.

«Силы у врага велики – разведка говорила о 100-тысячной группировке, но не факт, что она вся здесь осталась. Вполне возможно, что она сейчас по другим направлениям – такому, как Авдеевский», — сказал Дибров.

По данным разведчиков бригады, в последнее время россияне провели ротации — и не в лучшую для себя сторону.

«Зашли бойцы, не имеющие большого опыта боевых действий. Это видно по тому, как они себя ведут – когда видят украинский дрон в небе (или не украинский). И похоже, что сейчас в подчинении тем офицерам, которые руководят их действиями, передали либо свежемобилизованных, либо менее обученных», — пояснил спикер 21-й ОМБр.

Обстановку на участке фронта, который защищает бригада, он оценил как стабильную: защитники держат линию фронта.

«Большинство своих сил сконцентрировал враг в районе города Купянск и, возможно, перекидывает свои силы на такие направления, как Авдеевское. На нашем направлении мы ощущаем давление со стороны врага, но все же оно не такое интенсивное, как на других участках», — отметил Дибров.

По его словам, поведение противника сейчас зависит от погоды. Сейчас она туманная. Низкая облачность, в основном, не позволяет использовать дроны. Поэтому боевые действия идут «как во время Первой мировой»: артобстрелы и попытки приближения вражеской пехоты к позициям ВСУ, стрелковые бои.

«Если погода позволяет поднять беспилотники, то начинается война XXI века: поиск целей, сразу вызов артиллерии для их уничтожения или корректировки артиллерийского огня, корректировка действий пехоты и танков с помощью дронов, использование FPV-дронов. Сегодня у нас погода – туман, эта погода пригодна для того, чтобы попытаться атаковать нас силами пехоты или танками», — пояснил защитник Украины.

При этом он убежден, что достичь поставленной цели — выйти на берег реки Оскол — россиянам не удастся. Против них и рельеф местности, и погода, и воины Сил обороны.