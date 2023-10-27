РФ могла перекинути війська з Куп’янського напрямку під Авдіївку – військовий
Не факт, що всі 100 тисяч військових РФ, яких раніше зафіксувала розвідка на Куп’янському напрямку, досі там. Таке припущення озвучив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.
“Сили у ворога великі – розвідка казала про 100-тисячне угруповання, але не факт, що воно все тут залишилося. Цілком можливо, що воно зараз на інших напрямках – такому, як Авдіївський”, – сказав Дібров.
За даними розвідників бригади, останнім часом росіяни провели ротації – і не на краще для себе.
“Зайшли бійці, які не мають великого досвіду бойових дій. Це видно з того, як вони себе поводять – коли бачать український дрон у небі або не український. І схоже на те, що зараз у підпорядкуванні тим офіцерам, які керують їхніми діями, передали або свіже мобілізованих, або менш навчених“, – пояснив речник 21-ї ОМБр.
Обставини на ділянці фронту, яку захищає бригада, він оцінив як стабільні: захисники тримають лінію фронту.
“Більшість своїх сил сконцентрував ворог у районі міста Куп’янськ і можливо перекидає свої сили на такі напрямки, як Авдіївський. На нашому напрямку ми відчуваємо тиск із боку ворога, але все ж таки він не такий інтенсивний, як на інших ділянках“, — зазначив. Дібров.
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За його словами, поведінка противника зараз залежить від погоди. Нині вона туманна. Низька хмарність, в основному, не дозволяє використовувати дрони. Тому бойові дії йдуть “як під час Першої світової”: артобстріли та спроби наближення ворожої піхоти до позицій ЗСУ, стрілецькі бої.
“Якщо ж погода дозволяє підняти безпілотники, то починається війна XXI сторіччя: пошук цілей, одразу виклик артилерії для їх знищення або коригування артилерійського вогню, коригування дій піхоти й танків за допомогою дронів, використання FPV-дронів. Сьогодні в нас погода – туман, придатна для того, щоб спробувати атакувати нас силами піхоти або танками“, – пояснив захисник України.
При цьому він переконаний, що досягти поставленої мети – вийти на берег річки Оскіл – росіянам не вдасться. Проти них і рельєф місцевості, і погода, й воїни Сил оборони.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авдеевка, війна, дибров, купянское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не факт, що всі 100 тисяч військових РФ, яких раніше зафіксувала розвідка на Куп’янському напрямку, досі там. Таке припущення озвучив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров".