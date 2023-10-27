Удар по пожежній частині на Харківщині: вся техніка виведена з ладу (відео)

Уся пожежна техніка, яка перебувала в гаражі частини в Ізюмі виведена з ладу, повідомив в етері “Суспільне. Спротив” спікер ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

“Значно пошкоджена фасадна частина будівлі, всі службові кабінети, гараж, у якому перебувала пожежна автотехніка. Це в цілому 11 пожежних автоцистерн та аварійно-рятувальних автомобілів. Усі вони пошкоджені, виведені з ладу“, — сказав Василенко.

Відео із розбитої ударом будівлі пожежної частини опублікувала пресслужба ДСНС.

Василенко зазначив, що при виникненні пожеж та інших НП на території Ізюма залучатимуть техніку із сусідніх населених пунктів.

“Зараз вводиться резервна техніка, тому що необхідно виїжджати на всі пожежі, гасити, рятувати людей у місті“, – пояснив він.

За словами Василенка, зараз на місці працюють слідчі – вони визначають тип ракети, яким завдали удару по пожежній частині. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що це, ймовірно, була С-300. Але мер Ізюма Валерій Марченко в етері сказав, що по пожежній частині вдарили два “Іскандери”. За даними Марченка, також пошкоджено найближчі приватні будинки.

“Зараз наші спеціалісти дивляться, які пошкодження, та будуть допомагати людям ліквідувати все це“, – сказав мер Ізюма.

Спікер ДСНС повідомив, що після завершення слідчих дій рятувальники почнуть розчищати пожежну частину від зруйнованих конструкцій та вантажити для переміщення на ремонт пошкоджену техніку.

Питання, чи лунала тривога у момент ракетного удару, за словами Василенка, залишається відкритим.

“Розбираємося, чи була повітряна тривога, чи ні. Пролунав вибух – рятувальники перебували в службових приміщеннях, у диспетчерській, в гаражі, несли службу, як зазвичай”, – сказав спікер ДСНС.

Нагадаємо, від ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі постраждали вісім рятувальників, четверо з них – у лікарні в Ізюмі. Інші від госпіталізації відмовилися.