Двухэтажный особняк сгорел в Купянске после «прилета» (фото)

Пожар в Купянске из-за вражеского обстрела начался днем 29 октября. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

Прифронтовой город на Харьковщине обстреляли около 15:00.

«В результате обстрелов на территории частного сектора произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Загорелись дом и гараж на общей площади около 500 кв. м. К ликвидации пожара были привлечены 11 человек личного состава ГСЧС и три единицы пожарно-спасательной техники из подразделений города Купянска и поселка Двуречная», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По предварительным данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

О «прилете» по Купянску в эфире нацмарафона сообщал вр.и.о. начальника местной РВА Андрей Конашевич. Он отметил, что последние двое суток перед ударом были относительно спокойными. Тем не менее в трех прифронтовых громадах района идет принудительная эвакуация местных жителей — семей с детьми.