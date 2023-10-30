Двухэтажный особняк сгорел в Купянске после «прилета» (фото)
Пожар в Купянске из-за вражеского обстрела начался днем 29 октября. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.
Прифронтовой город на Харьковщине обстреляли около 15:00.
«В результате обстрелов на территории частного сектора произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Загорелись дом и гараж на общей площади около 500 кв. м. К ликвидации пожара были привлечены 11 человек личного состава ГСЧС и три единицы пожарно-спасательной техники из подразделений города Купянска и поселка Двуречная», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По предварительным данным спасателей, жертв и пострадавших нет.
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О «прилете» по Купянску в эфире нацмарафона сообщал вр.и.о. начальника местной РВА Андрей Конашевич. Он отметил, что последние двое суток перед ударом были относительно спокойными. Тем не менее в трех прифронтовых громадах района идет принудительная эвакуация местных жителей — семей с детьми.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, купянск, обстрел, пожар;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 07:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Купянске из-за вражеского обстрела начался днем 29 октября. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров".