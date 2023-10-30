Обстрел Купянска: прокуратура показала последствия «прилетов» (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители показали последствия ударов армии РФ по Купянску в Харьковской области 29 и 30 октября.
По данным Харьковской областной прокуратуры, ночью 30 октября оккупанты повредили в городе частные дома.
29 октября в результате обстрела, который был примерно в 14:45, в населенном пункте горел частный дом, добавили правоохранители.
Предварительно россияне обстреливали город из РСЗО и артиллерии.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дома, жилые, купянск, обстрел, последствия, прилет, прокуратура, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия ударов армии РФ по Купянску в Харьковской области 29 и 30 октября.".