Обстрел Купянска: прокуратура показала последствия «прилетов» (фото)

Правоохранители показали последствия ударов армии РФ по Купянску в Харьковской области 29 и 30 октября.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ночью 30 октября оккупанты повредили в городе частные дома.

29 октября в результате обстрела, который был примерно в 14:45, в населенном пункте горел частный дом, добавили правоохранители.

Предварительно россияне обстреливали город из РСЗО и артиллерии.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).