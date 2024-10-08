Сьогодні 8 жовтня: яке свято та день в історії

8 жовтня в Україні – День юриста. Цього дня у 1871 році народився легендарний український борець Іван Піддубний. У тому ж році почалася Велика чиказька пожежа – наймасштабніша в історії США. У 1886-му в Харкові прийняла перших відвідувачів громадська бібліотека. У 1906-му перукар Карл Несслер презентував свій винахід – апарат для перманентної завивки волосся. У 1945-му запатентували мікрохвильову піч. У 2003-му Арнольд Шварценеггер переміг на виборах губернатора Каліфорнії.

Свята та пам’ятні дати 8 жовтня

8 жовтня в Україні – День юриста.

У світі – Міжнародний день бездоріжжя, Всесвітній день біометрії.

Також відзначають: День Ади Лавлейс (присвячений заслугам жінок у STEM – науці, технологіях, інженерії та математиці, відзначають у другий вівторок жовтня), Всесвітній день восьминога, Міжнародний день подіатрії (лікування захворювань стопи та гомілки).

8 жовтня в історії

8 жовтня 1871 року в Полтавській області народився борець Іван Піддубний. Докладніше.

8 жовтня 1871 року в Чикаго (США) почалася пожежа, що стала наймасштабнішою в історії країни. Докладніше.

8 жовтня 1886 року прийняла перших відвідувачів Харківська громадська бібліотека. Докладніше.

8 жовтня 1906 року німецький винахідник Карл Людвиг Несслер представив у своїй перукарні на Оксфорд-стріт у Лондоні нещодавно винайдений апарат для перманентної завивки. У процесі розробки він не менше двох разів спалив волосся своїй майбутній дружині. А після цього став власником цілої імперії краси у США.

Несслер був сином шевця з німецького містечка Тодтнау (у землі Баден-Вюртемберг).

“Ідея перманентної завивки нібито спала йому на думку ще в юності. Повідомляється, що в дитинстві він час від часу працював пастухом і помітив, що овеча вовна постійно в’ється, на відміну від людського волосся”, – пише про винахідника SciHiBlog.

Перукарському мистецтву Несслер почав навчатися у сільського перукаря, а потім об’їздив у пошуках роботи та навчання “столиці моди”, зокрема Мілан та Женеву. До моменту, коли Несслер розпочав свої експерименти із завиванням волосся, метод тимчасової завивки вже був відомий. Його винайшов Марсель Грато приблизно у 1872 році. Це був прообраз сучасної плойки або праски для волосся. Тільки нагрівали цей інструмент не за допомогою електрики, а над у полум’ї газу чи спирту. Така завивка довго не трималася.

Карл Несслер вигадав інший спосіб. Причому випробував його на майбутній дружині Катарині. З нею перукар познайомився у Парижі. Відчайдушна дівчина дозволила коханому ставити на собі експерименти. Несслер обробляв її волосся гідроксидом натрію, а потім накручував по спіралі навколо металевих стрижнів, які підключав до машини з електронагрівальним пристроєм. Волосся нагрівалося до 100°C протягом тривалого часу.

При цьому до опіків шкіри голови могли призвести як розпечені стрижні, так і гідроксид натрію – дуже “неприємна” хімічна речовина. Тож до моменту, коли Несслер “обкатав” свою технологію, він двічі повністю спалив Катарині волосся, також у неї були опіки голови. І все ж перукар доопрацював свій винахід і представив його вже в Лондоні, де відкрив салон на Оксфорд-стріт. 8 жовтня він запросив до себе конкурентів – провідних перукарів британської столиці. Проте демонстрація була провальною: хоча завити волосся вдалося, колеги свого захоплення не продемонстрували.

“Ймовірно, причиною тому було не так небажання експертів визнати метод новим, як страх втратити постійних клієнтів”, – припускають у SciHiBlog.

Попри відсутність суспільного визнання, в 1910 році Несслер отримав британський патент на електричну апаратуру з назвою “Permanent wave machine”. Успішній побудові “бізнесу на красі” завадила Перша світова. Несслер був німцем, як громадянина ворожої держави британці ув’язнили його та змусили здати всі свої активи. У 1915-му перукар із дружиною втекли до Нью-Йорка. І саме в США Несслер досяг максимального успіху, поступово відкривши салони в Нью-Йорку, Чикаго, Детройті, Палм-Біч, Флориді та Філадельфії. Свій винахід він удосконалював і в 1919 році запатентував у США. А в наступні 20 років отримав ще чотири патенти на різні удосконалення. У 1927-му в “імперії краси” Несслера вже працювало 500 осіб, а його компанія коштувала мільйони. Однак надалі він швидко збанкрутував – як і багато підприємців США в часи Великої депресії. Буквально за рік до її початку – у 1928-му – Несслер продав свій перукарський бізнес, виробничі потужності та організацію збуту, а вторговані кошти вклав переважно в акції. Але у Чорний четвер 1929 року більшість своїх активів він втратив. Проте продовжив займатися розробками в галузі краси, зокрема – працював над методами регенерації шкіри та волосся (зменшенням зморшок, стимуляцією росту волосся тощо). Він помер 22 січня 1951 року.

8 жовтня 1938 року за вироком особливої ​​трійки УНКВС по Харківській області розстріляли українського письменника та бандуриста Гната Хоткевича.

8 жовтня 1945 року запатентували мікрохвильову піч. Докладніше.

8 жовтня 2003 року на виборах губернатора Каліфорнії переміг актор Арнольд Шварценеггер. Докладніше.

Церковне свято

8 жовтня вшановують пам’ять преподобної Пелагеї. Преподобна Пелагея до переходу в християнство проводила життя в ледарстві та розпусті. Вона була начальницею над танцівницями Антіохії Палестинської. Проте якось, проїжджаючи повз храм, почула проповідь єпископа Едесського Нонна. Віряни відвели погляди від розкішно вдягненої Пелагеї, але Нонн довго дивився їй услід. Він побачив у дівчині не тільки зовнішню красу, але й духовну велич. Єпископ довго молився про грішницю того вечора. А на наступний день Пелагея прийшла до храму послухати його. Проповідь вразила грішницю, вона покаялася та попросила святителя хрестити її. Це Нонн і зробив. Пелагея принесла єпископу всі свої коштовності, щоб він роздав їх бідним. А потім вдягла волосяницю та пішла в Єрусалим. Там вона до самої смерті трудилася в затворі на Елеонській горі під чоловічим ім’ям Пелагей.

Народні прикмети

Якщо з вишень уже опало все листя, то зима настане рано.

Якщо до 8 жовтня вже випадав сніг, то зима буде ранньою і морозною, а наступне літо – врожайним.

Що не можна робити 8 жовтня

Не можна позичати курячі яйця.

Хворим не можна виходити на вулицю.

День невдалий для виготовлення вина.