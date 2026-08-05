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Около 100 баллистических ракет в месяц может запускать РФ — Бескрестнов

Происшествия 18:31   05.08.2026
Сергей Бескрестнов
советник президента Украины
Около 100 баллистических ракет в месяц может запускать РФ — Бескрестнов Фото: Сергей Бескрестнов/Facebook

По моим оценкам, около 100 баллистических ракет ежемесячно враг может запускать по нам. Сейчас эта плотность увеличена, потому что им нужна показательная реакция… У кого есть бизнес, у кого есть склады, старайтесь диверсифицировать риски. Старайтесь сделать так, чтобы у вас не был слишком большой трафик, который будет привлекать внимание врага к вашим объектам. Если у вас есть парк транспорта, не нужно, чтобы несколько сотен фур парковалось на одной площадке. И старайтесь перестраивать каналы логистики.

Автор: Сергей Бескрестнов, советник президента Украины

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 18:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Сергей Бескрестнов, советник президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По моим оценкам, около 100 баллистических ракет ежемесячно враг может запускать по нам. Сейчас эта плотность увеличена, потому что им…".