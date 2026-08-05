Около 100 баллистических ракет в месяц может запускать РФ — Бескрестнов

По моим оценкам, около 100 баллистических ракет ежемесячно враг может запускать по нам. Сейчас эта плотность увеличена, потому что им нужна показательная реакция… У кого есть бизнес, у кого есть склады, старайтесь диверсифицировать риски. Старайтесь сделать так, чтобы у вас не был слишком большой трафик, который будет привлекать внимание врага к вашим объектам. Если у вас есть парк транспорта, не нужно, чтобы несколько сотен фур парковалось на одной площадке. И старайтесь перестраивать каналы логистики.