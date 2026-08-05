Удары по Киеву приближают поражение РФ, а не победу Путина — Фурса

Эти удары не приносят россиянам победы… И это не изменяет основную идею противостояния – истощение экономики России… Истощается экономика фактом самой войны. Фактом расходования всех ресурсов на войну. Так что даже те ночи, в которые Путин забрасывает Киев баллистикой, приближают поражение России, а не победу Путина. Как бы парадоксально это ни звучало. Потому что он способен уничтожить конкретный склад или конкретный бизнес. Но не способен подорвать макрофинансовую стабильность Украины. Потому что у нас есть постоянная поддержка. А вот макрофинансовую устойчивость России он подорвать может. И постоянно этим занимается.