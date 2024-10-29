У Харкові ТОВ заборгувало за оренду землі 850 тис. грн: гроші стягнув суд

Суд стягнув з підприємства-боржника майже 850 тис. грн. За даними Харківської обласної прокуратури, ТОВ у 2020 році не сплачувало оренду за користування земельною ділянкою.

Йдеться про нежитлову будівлі площею майже 3600 кв. метрів по вулиці Індустріальній. Прокуратурою встановлено, що право власності на цю будівлю зареєстровано за ТОВ з кінця 2020 року. Однак, земельна ділянка площею понад 0,6 га під цим об’єктом не була оформлена.

До того ж, підприємство заборгувало Харківській громаді за оренду майже 850 тис. грн, додали в прокуратурі.

Тож правоохоронці направили відповідний позов суду, який було задоволено у повному обсязі – ТОВ мало сплатити вказану суму.

«Однак ще в період розгляду позову підприємство, щоб надалі уникнути виконання рішення суду, передало належну йому нерухомість до статутного капіталу пов’язаної з ним юридичної особи», – додали в прокуратурі.

Однак правоохоронці не зупинились – подали позов до двох приватних підприємств про визнання недійсним передачу нерухомості.

«Виконання судового рішення за позовом прокурора поставило беніфіціара перед вибором — погашення боргу або реалізація арештованого майна з прилюдних торгів задля погашення боргу за рахунок реалізованого майна підприємства», – додали в прокуратурі.

Наразі підприємство-боржник сплатило майже 850 тис. гривень за користування землями — кошти надійшли до місцевого бюджету.