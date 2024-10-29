Live
  • Вт 29.10.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.7

У Харкові ТОВ заборгувало за оренду землі 850 тис. грн: гроші стягнув суд

Суспільство 15:52   29.10.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові ТОВ заборгувало за оренду землі 850 тис. грн: гроші стягнув суд Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд стягнув з підприємства-боржника майже 850 тис. грн. За даними Харківської обласної прокуратури, ТОВ у 2020 році не сплачувало оренду за користування земельною ділянкою.

Йдеться про нежитлову будівлі площею майже 3600 кв. метрів по вулиці Індустріальній. Прокуратурою встановлено, що право власності на цю будівлю зареєстровано за ТОВ з кінця 2020 року. Однак, земельна ділянка площею понад 0,6 га під цим об’єктом не була оформлена.

До того ж, підприємство заборгувало Харківській громаді за оренду майже 850 тис. грн, додали в прокуратурі.

Тож правоохоронці направили відповідний позов суду, який було задоволено у повному обсязі – ТОВ мало сплатити вказану суму.

«Однак ще в період розгляду позову підприємство, щоб надалі уникнути виконання рішення суду, передало належну йому нерухомість до статутного капіталу пов’язаної з ним юридичної особи», – додали в прокуратурі.

Однак правоохоронці не зупинились – подали позов до двох приватних підприємств про визнання недійсним передачу нерухомості.

«Виконання судового рішення за позовом прокурора поставило беніфіціара перед вибором — погашення боргу або реалізація арештованого майна з прилюдних торгів задля погашення боргу за рахунок реалізованого майна підприємства», – додали в прокуратурі.

Наразі підприємство-боржник сплатило майже 850 тис. гривень за користування землями — кошти надійшли до місцевого бюджету.

Читайте також: Землі заказника на Харківщині віддали у приватні руки: підозрюють посадовця

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Нічний удар по Харкову: завершені рятувальні роботи (відео «прильоту»)
Нічний удар по Харкову: завершені рятувальні роботи (відео «прильоту»)
29.10.2024, 16:21
Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
28.10.2024, 21:40
У Харкові ТОВ заборгувало за оренду землі 850 тис. грн: гроші стягнув суд
У Харкові ТОВ заборгувало за оренду землі 850 тис. грн: гроші стягнув суд
29.10.2024, 15:52
У середу в Харкові та області знову буде небезпечно: попередження синоптиків
У середу в Харкові та області знову буде небезпечно: попередження синоптиків
29.10.2024, 15:09
Пошкоджені пів сотні домів, немає газу – мер про удар по Основ’янському району
Пошкоджені пів сотні домів, немає газу – мер про удар по Основ’янському району
29.10.2024, 14:39
72 тисячі нідерландських тюльпанів прикрасять Харків навесні (фото)
72 тисячі нідерландських тюльпанів прикрасять Харків навесні (фото)
29.10.2024, 14:18

Новини за темою:

13:17
Понад 246 млн грн на безкоштовний проїзд: у Харкові внесли зміни до бюджету
08:16
Чого всі волають з приводу російських військових витрат на 2025-й? – Машовець
15:47
Ще чверть мільярда виділили на безплатний проїзд у Харкові в цьому році
14:16
Яким буде бюджет Харкова в найближчі три роки, спрогнозували в мерії
19:34
Терехов заявив, що “військовий ПДФО” має залишатися в держбюджеті

Ви читали новину: «У Харкові ТОВ заборгувало за оренду землі 850 тис. грн: гроші стягнув суд»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд стягнув з підприємства-боржника майже 850 тис. грн. За даними Харківської обласної прокуратури, ТОВ у 2020 році не сплачувало оренду за користування земельною ділянкою.".