У Харкові ТОВ заборгувало за оренду землі 850 тис. грн: гроші стягнув суд
Суд стягнув з підприємства-боржника майже 850 тис. грн. За даними Харківської обласної прокуратури, ТОВ у 2020 році не сплачувало оренду за користування земельною ділянкою.
Йдеться про нежитлову будівлі площею майже 3600 кв. метрів по вулиці Індустріальній. Прокуратурою встановлено, що право власності на цю будівлю зареєстровано за ТОВ з кінця 2020 року. Однак, земельна ділянка площею понад 0,6 га під цим об’єктом не була оформлена.
До того ж, підприємство заборгувало Харківській громаді за оренду майже 850 тис. грн, додали в прокуратурі.
Тож правоохоронці направили відповідний позов суду, який було задоволено у повному обсязі – ТОВ мало сплатити вказану суму.
«Однак ще в період розгляду позову підприємство, щоб надалі уникнути виконання рішення суду, передало належну йому нерухомість до статутного капіталу пов’язаної з ним юридичної особи», – додали в прокуратурі.
Однак правоохоронці не зупинились – подали позов до двох приватних підприємств про визнання недійсним передачу нерухомості.
«Виконання судового рішення за позовом прокурора поставило беніфіціара перед вибором — погашення боргу або реалізація арештованого майна з прилюдних торгів задля погашення боргу за рахунок реалізованого майна підприємства», – додали в прокуратурі.
Наразі підприємство-боржник сплатило майже 850 тис. гривень за користування землями — кошти надійшли до місцевого бюджету.
Читайте також: Землі заказника на Харківщині віддали у приватні руки: підозрюють посадовця
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бюджет, долг, ооо, предприятие, прокуратура, суд, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові ТОВ заборгувало за оренду землі 850 тис. грн: гроші стягнув суд»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд стягнув з підприємства-боржника майже 850 тис. грн. За даними Харківської обласної прокуратури, ТОВ у 2020 році не сплачувало оренду за користування земельною ділянкою.".