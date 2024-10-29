Працівниця харківського енергопідприємства здала дані про нього ФСБ РФ – вирок

До десяти років тюрми засудили 45-річну мешканку села Довжик Золочівської громади. Прокурори довели, що вона коригувала ворожі обстріли Харківщини.

Як інформує обласна прокуратура, у поле зору ФСБ РФ жінка потрапила невипадково: вона досить часто їздила до Москви та Бєлгорода і ніколи не приховувала проросійську позицію. Через телеграм вона передавала представнику російської спецслужби інформацію щодо місцеперебування українських військових у селі.

Фігурантка працювала на харківському підприємстві енергетичної галузі України й також передала ворогові дані про цей промисловий об’єкт, щоб російські військові надалі могли завдати по ньому удару.

Затримали жінку у серпні 2023 року. У суді провину вона не визнала. Тільки пояснила, що справді спілкувалася з представниками РФ та отримала від них 10 тисяч гривень.

Дергачівський райсуд Харківської області визнав жінку винною в поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Триває строк на апеляційне оскарження.