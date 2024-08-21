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16 лет тюрьмы получила женщина, наводившая ракеты РФ С-300 и Х-22 по Харькову

Происшествия 18:05   21.08.2024
Оксана Якушко
16 лет тюрьмы получила женщина, наводившая ракеты РФ С-300 и Х-22 по Харькову Фото: СБУ

35-летняя женщина «сливала» россиянам информацию о последствиях вражеских ударов по Харькову 23 января этого года. Тогда россияне обстреляли город ракетами С-300 и Х-22, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Сотрудники СБУ задержали российскую агентку «на горячем», когда она проводила доразведку возле многоквартирного дома, в который попали оккупанты.

После каждого прилета злоумышленница фиксировала координаты попадания и последствия огневого поражения. Полученную информацию она мессенджером передавала ФСБ через «связного» в Белгородской области.

Агрессор использовал эти разведданные для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов Харькова.
Российская агентка собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, защищающих город.

Приспешницей россиян оказалась 35-летняя харьковчанка, которую ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков.

В январе 2024 года ее дистанционно завербовала ФСБ через знакомого женщины, проживающего в РФ.

Во время обысков у предательницы изъяли мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Суд признал злоумышленницу виновной, в настоящее время ей назначили 16 лет тюрьмы, с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 18:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летняя женщина «сливала» россиянам информацию о последствиях вражеских ударов по Харькову 23 января этого года. Тогда россияне обстреляли город ракетами С-300 и Х-22, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".