16 лет тюрьмы получила женщина, наводившая ракеты РФ С-300 и Х-22 по Харькову

35-летняя женщина «сливала» россиянам информацию о последствиях вражеских ударов по Харькову 23 января этого года. Тогда россияне обстреляли город ракетами С-300 и Х-22, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Сотрудники СБУ задержали российскую агентку «на горячем», когда она проводила доразведку возле многоквартирного дома, в который попали оккупанты.

После каждого прилета злоумышленница фиксировала координаты попадания и последствия огневого поражения. Полученную информацию она мессенджером передавала ФСБ через «связного» в Белгородской области.

Агрессор использовал эти разведданные для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов Харькова.

Российская агентка собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, защищающих город.

Приспешницей россиян оказалась 35-летняя харьковчанка, которую ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков.

В январе 2024 года ее дистанционно завербовала ФСБ через знакомого женщины, проживающего в РФ.

Во время обысков у предательницы изъяли мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Суд признал злоумышленницу виновной, в настоящее время ей назначили 16 лет тюрьмы, с конфискацией имущества.