16 лет тюрьмы получила женщина, наводившая ракеты РФ С-300 и Х-22 по Харькову
35-летняя женщина «сливала» россиянам информацию о последствиях вражеских ударов по Харькову 23 января этого года. Тогда россияне обстреляли город ракетами С-300 и Х-22, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Сотрудники СБУ задержали российскую агентку «на горячем», когда она проводила доразведку возле многоквартирного дома, в который попали оккупанты.
После каждого прилета злоумышленница фиксировала координаты попадания и последствия огневого поражения. Полученную информацию она мессенджером передавала ФСБ через «связного» в Белгородской области.
Агрессор использовал эти разведданные для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов Харькова.
Российская агентка собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, защищающих город.
Приспешницей россиян оказалась 35-летняя харьковчанка, которую ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков.
В январе 2024 года ее дистанционно завербовала ФСБ через знакомого женщины, проживающего в РФ.
Во время обысков у предательницы изъяли мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Суд признал злоумышленницу виновной, в настоящее время ей назначили 16 лет тюрьмы, с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, корректировщица, ракета, рф, СБУ, фсб, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 18:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летняя женщина «сливала» россиянам информацию о последствиях вражеских ударов по Харькову 23 января этого года. Тогда россияне обстреляли город ракетами С-300 и Х-22, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".