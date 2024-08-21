16 років тюрми отримала коригувальниця ракет РФ С-300 та Х-22 по Харкову
35-річна жінка «зливала» росіянам інформацію про наслідки ворожих ударів по Харкову 23 січня цього року. Тоді росіяни обстріляли місто ракетами С-300 та Х-22, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Співробітники СБУ затримали російську агентку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу багатоквартирного будинку, в який поцілили окупанти.
Після кожного «прильоту» зловмисниця фіксувала координати влучання та наслідки вогневого ураження. Отриману інформацію вона месенджером передавала фсб через «зв’язкового» у Бєлгородській області.
Агресор використовував ці розвіддані для підготовки нових та коригування повторних обстрілів Харкова.
Російська агентка збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які боронять обласний центр.
Поплічницею росіян виявилася 35-річна харків’янка, яку раніше притягали до кримінальної відповідальності за крадіжку та незаконне зберігання наркотиків.
У січні 2024 року її дистанційно завербувала фсб. Для цього російська спецслужба залучила знайомого жінки, який мешкає у рф.
Під час обшуків у зрадниці вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.
Суд визнав зловмисницю винною, наразі їй призначено 16 років тюрми, із конфіскацією майна.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: жінка, корректировщица, ракета, рф, СБУ, фсб, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 18:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річна жінка «зливала» росіянам інформацію про наслідки ворожих ударів по Харкову 23 січня цього року. Тоді росіяни обстріляли місто ракетами С-300 та Х-22, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.".