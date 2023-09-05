Слала селфи ФСБ: корректировщицу ракетных ударов по Харькову задержала СБУ

СБУ задержала женщину, которая летом 2022 года корректировала российский ракетный удар по производственным цехам завода энергетической отрасли в Харькове. Она сама была сотрудницей этого предприятия.

Чтобы скорректировать вражескую атаку, женщина сняла стратегический объект под видом селфи, сообщает спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Как пишет Харьковская облпрокуратура, 43-летняя жительница села Довжик Золочевской громады общалась с представителем российской ФСБ в Telegram.

Как сообщает Абдула, еще до полномасштабного вторжения женщина ездила в Москву, где ее и привлекла ФСБ.

«После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокации украинских защитников и критической инфраструктуры в городе», — рассказал Абдула.

«Женщина передавала ему информацию о местонахождении украинских военных подразделений. Также она корректировала обстрелы объектов гражданской и критической инфраструктуры на Харьковщине», — отмечают в прокуратуре.

Для передачи координат объектов фигурантка делала напротив них селфи, отправляла фото ФСБ, после сразу удаляла снимки и регулярно меняла телефон. Чтобы не вызвать подозрение, в соцсетях женщина активно критиковала руководство РФ. Но это ей это не помогло — силовики задержали ее при выполнении нового разведзадания.

Женщину задержали 30 августа и сообщили ей о подозрении по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УКУ). Киевский райсуд Харькова уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 октября без возможности внести залог.