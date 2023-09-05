Слала селфи ФСБ: корректировщицу ракетных ударов по Харькову задержала СБУ
СБУ задержала женщину, которая летом 2022 года корректировала российский ракетный удар по производственным цехам завода энергетической отрасли в Харькове. Она сама была сотрудницей этого предприятия.
Чтобы скорректировать вражескую атаку, женщина сняла стратегический объект под видом селфи, сообщает спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Как пишет Харьковская облпрокуратура, 43-летняя жительница села Довжик Золочевской громады общалась с представителем российской ФСБ в Telegram.
Как сообщает Абдула, еще до полномасштабного вторжения женщина ездила в Москву, где ее и привлекла ФСБ.
«После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокации украинских защитников и критической инфраструктуры в городе», — рассказал Абдула.
«Женщина передавала ему информацию о местонахождении украинских военных подразделений. Также она корректировала обстрелы объектов гражданской и критической инфраструктуры на Харьковщине», — отмечают в прокуратуре.
Для передачи координат объектов фигурантка делала напротив них селфи, отправляла фото ФСБ, после сразу удаляла снимки и регулярно меняла телефон. Чтобы не вызвать подозрение, в соцсетях женщина активно критиковала руководство РФ. Но это ей это не помогло — силовики задержали ее при выполнении нового разведзадания.
Женщину задержали 30 августа и сообщили ей о подозрении по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УКУ). Киевский райсуд Харькова уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 октября без возможности внести залог.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 10:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала женщину, которая летом 2022 года корректировала российский ракетный удар по производственным цехам завода энергетической отрасли в Харькове. Она сама была сотрудницей этого предприятия.".